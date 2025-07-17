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Главная Новости дня Зеленский подал в Раду кандидатуру Шмыгаля на министра обороны

Зеленский подал в Раду кандидатуру Шмыгаля на министра обороны

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Дата публикации 17 июля 2025 09:51
Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Шмыгаля министром обороны
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении нового министра обороны. Речь идет об экс-премьере Денисе Шмыгале.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

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Назначение министра обороны

Зеленский подал в парламент проект о назначении Шмыгаля министром обороны.

"Проект Постановления о назначении Шмыгаля Д.А. на должность Министра обороны Украины", — говорится в документе.

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Проект Постановления на сайте ВР

Напомним, 16 июля президент Владимир Зеленский объявил о ключевых кадровых изменениях в сфере обороны. Он отметил, что уже подписал представление в Верховную Раду на назначение Дениса Шмыгаля министром обороны.

Ранее глава государства внес в Верховную Раду представление на назначение нового премьера.

Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Кабинет министров Верховная Рада правительство министр
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
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