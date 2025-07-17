Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении Шмыгаля министром обороны

Зеленский подал в Раду кандидатуру Шмыгаля на министра обороны
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении нового министра обороны. Речь идет об экс-премьере Денисе Шмыгале.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады.
Назначение министра обороны
Зеленский подал в парламент проект о назначении Шмыгаля министром обороны.
"Проект Постановления о назначении Шмыгаля Д.А. на должность Министра обороны Украины", — говорится в документе.
Напомним, 16 июля президент Владимир Зеленский объявил о ключевых кадровых изменениях в сфере обороны. Он отметил, что уже подписал представление в Верховную Раду на назначение Дениса Шмыгаля министром обороны.
Ранее глава государства внес в Верховную Раду представление на назначение нового премьера.
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