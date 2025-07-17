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Нардеп пояснив, чому у Кабміні не буде "нових облич"

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 10:36
Нардеп Кицак пояснив, чому в уряді не буде "нових облич"
Засідання Кабміну у попередньому складі. Фото: пресслужба уряду

Під час поточного оновлення Кабінету Міністрів не варто очікувати появи нових облич чи значних кадрових змін. Зараз ідеться не стільки про переформатування Кабміну, скільки про "формальну внутрішню ротацію".

Про це заявив народний депутат від фракції "Слуга Народу", член парламентського комітету з питань економічного розвитку Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE в четвер, 17 липня.

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За словами депутата, зараз ідеться не стільки про переформатування Кабміну, скільки про "формальну внутрішню ротацію". Водночас він наголосив, що в умовах війни державі потрібна чітка та зрозуміла вертикаль управління, яка формується президентом України.

"У президента України повинні бути інструменти, щоб впливати на процеси в державі. Від цього залежить здатність країни реагувати на виклики. Вертикаль влади сьогодні — це Офіс Президента, Кабінет Міністрів і парламентська більшість", — зазначив Кицак.

Депутат пояснив, що така структура пришвидшує ухвалення рішень, зокрема законодавчих та нормативних, які критично важливі в умовах війни. За його словами, на чолі міністерств мають стояти проактивні люди, готові брати на себе відповідальність і комунікувати з європейськими партнерами.

"Для президента України нинішній склад Кабінету Міністрів, який буде прийнятий, — це, зрозуміло, команда, це люди, на яких він може покладатися, які взяли на себе відповідальність виконувати ті задачі, які стоять сьогодні перед державою. Тому в цьому плані і в контексті того, що повинна діяти єдина вертикаль, скоріше за все, це правильно", — сказав Кицак.

Раніше Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про призначення нового міністра оборони  та нового прем'єр-міністра. 

Володимир Зеленський Кабінет міністрів нардепи уряд міністр
Василій Наумов - Редактор
Автор:
Василій Наумов
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