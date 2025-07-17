Нардеп Кицак объяснил, почему в правительстве не будет "новых лиц"

Заседание Кабмина в предыдущем составе. Фото: пресс-служба правительства

Во время текущего обновления Кабинета Министров не стоит ожидать появления новых лиц или значительных кадровых изменений. Сейчас речь идет не столько о переформатировании Кабмина, сколько о "формальной внутренней ротации".

Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам экономического развития Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE в четверг, 17 июля.

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По словам депутата, сейчас речь идет не столько о переформатировании Кабмина, сколько о "формальной внутренней ротации". В то же время он подчеркнул, что в условиях войны государству нужна четкая и понятная вертикаль управления, которая формируется президентом Украины.

"У президента Украины должны быть инструменты, чтобы влиять на процессы в государстве. От этого зависит способность страны реагировать на вызовы. Вертикаль власти сегодня — это Офис Президента, Кабинет Министров и парламентское большинство", — отметил Кицак.

Депутат пояснил, что такая структура ускоряет принятие решений, в частности законодательных и нормативных, которые критически важны в условиях войны. По его словам, во главе министерств должны стоять проактивные люди, готовые брать на себя ответственность и коммуницировать с европейскими партнерами.

"Для президента Украины нынешний состав Кабинета Министров, который будет принят, — это, разумеется, команда, это люди, на которых он может полагаться, которые взяли на себя ответственность выполнять те задачи, которые стоят сегодня перед государством. Поэтому в этом плане и в контексте того, что должна действовать единая вертикаль, скорее всего, что это правильно", — сказал Кицак.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении нового министра обороны и нового премьер-министра.