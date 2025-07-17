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В Раде ответили, какую должность может занять Умеров

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 12:21
Обновление правительства — какую должность может занять Рустем Умеров
Рустем Умеров. Фото: facebook/rustemumerov.ua

В Украине начался процесс обновления правительства, и уже в ближайшее время будет новый состав Кабинета министров. Так, министр обороны Рустем Умеров, вероятно, получит должность в Совете национальной безопасности Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram 17 июля.

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"Рустем Умеров остается в Украине, пойдет в СНБО. Правда, пока неизвестно — или на секретаря, или на заместителя. Ну, или очередным советником президента", — рассказал нардеп.

В то же время Железняк добавил, что решение еще может измениться, ведь ранее сообщалось, что Умеров перейдет на дипломатическое направление и будет послом Украины в США. Сейчас эту должность заняла Ольга Стефанишина. По его данным, причина — несогласование кандидатуры со стороны Вашингтона.

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Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Напомним, 17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины. За ее назначение проголосовали 262 народных депутата.

В то же время нардеп раскрыл, чем руководствовался Зеленский при обновлении Кабмина. По его словам, президент формирует правительство из людей, которым доверяет.

Кабинет министров Верховная Рада Ярослав Железняк кадровые изменения правительство Рустем Умеров
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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