Обновление правительства — какую должность может занять Рустем Умеров

Рустем Умеров. Фото: facebook/rustemumerov.ua

В Украине начался процесс обновления правительства, и уже в ближайшее время будет новый состав Кабинета министров. Так, министр обороны Рустем Умеров, вероятно, получит должность в Совете национальной безопасности Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram 17 июля.

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Какую должность может получить Умеров

"Рустем Умеров остается в Украине, пойдет в СНБО. Правда, пока неизвестно — или на секретаря, или на заместителя. Ну, или очередным советником президента", — рассказал нардеп.

В то же время Железняк добавил, что решение еще может измениться, ведь ранее сообщалось, что Умеров перейдет на дипломатическое направление и будет послом Украины в США. Сейчас эту должность заняла Ольга Стефанишина. По его данным, причина — несогласование кандидатуры со стороны Вашингтона.

Скриншот сообщения Ярослава Железняка

Напомним, 17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины. За ее назначение проголосовали 262 народных депутата.

В то же время нардеп раскрыл, чем руководствовался Зеленский при обновлении Кабмина. По его словам, президент формирует правительство из людей, которым доверяет.