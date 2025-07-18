Зеленский поручил Умерову новые задачи

Владимир Зеленский и Рустем Умеров. Фото: Зеленский/Telegram

В пятницу, 18 июля, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Глава государства поручил новому главе СНБО ряд задач.

Об этом лидер Украины сообщил в Telegram.

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Президент сообщил, что обсудил сегодня с Рустемом Умеровым работу СНБО Украины и Ставки Верховного Главнокомандующего, а также персональные задачи в оборонной и переговорной сферах.

Глава государства дал ряд задач Умерову, среди которых:

Первое — продолжить работать с партнерами по договоренностям по оружию.

"Должны полностью реализовать каждое соглашение с нашими партнерами о поставках оружия, а также новые специальные договоренности о создании совместных производств и строительство заводов на территории партнеров", — отметил Зеленский.

Второе — проанализировать состояние выполнения принятых решений СНБО и Ставки, реализовать то, что задерживалось. А также значительно укрепить формат технологической Ставки.

"Нужна четкая координация и полное выполнение решений в секторе обороны и безопасности Украины", — подчеркнул глава государства.

Третье — активизировать переговорный трек.

"Сейчас идет выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", — объяснил Зеленский.

Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Напомним, что 18 июля Рустем Умеров назначен секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Ранее мы информировали, что в Украине начался процесс обновления правительства и уже в ближайшее время будет новый состав Кабинета министров.