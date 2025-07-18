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Умєрова призначено секретарем РНБО — указ

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 10:15
Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО
Новопризначений секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: Умєров/Facebook

У п'ятницю, 18 липня, Президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Для цього глава держави видав відповідний указ.

Про це йдеться на сайті Президента України.

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Президент України Володимир Зеленський видав указ про призначення Рустема Умєрова новим секретарем РНБО.

"Призначити Умєрова Рустема Енверовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України", — йдеться в указі глави держави від 18 липня 2025 року.

Зазначимо, що до призначення Умєрова секретарем РНБО був Олександр Литвиненко, який обіймав цю посаду з березня минулого року. Литвиненко був чотирнадцятим секретарем РНБО.

Умєров
Скриншот указу президента

Раніше ми інформували, що в Україні розпочався процес оновлення уряду, і вже найближчим часом буде новий склад Кабінету міністрів.

Також ми повідомляли, що 17 липня Верховна Рада призначила Юлію Свириденко новим прем’єр-міністром України.

Володимир Зеленський кадрові зміни указ РНБО Рустем Умєров
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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