Зеленський призначив Умєрова секретарем РНБО

Новопризначений секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: Умєров/Facebook

У п'ятницю, 18 липня, Президент України Володимир Зеленський призначив Рустема Умєрова секретарем Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Для цього глава держави видав відповідний указ.

Про це йдеться на сайті Президента України.

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Президент України Володимир Зеленський видав указ про призначення Рустема Умєрова новим секретарем РНБО.

"Призначити Умєрова Рустема Енверовича секретарем Ради національної безпеки і оборони України", — йдеться в указі глави держави від 18 липня 2025 року.

Зазначимо, що до призначення Умєрова секретарем РНБО був Олександр Литвиненко, який обіймав цю посаду з березня минулого року. Литвиненко був чотирнадцятим секретарем РНБО.

Скриншот указу президента

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