Зеленский назначил Умерова секретарем СНБО

Новоназначенный секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: Умеров/Facebook

В пятницу, 18 июля, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Для этого глава государства издал соответствующий указ.

Об этом говорится на сайте Президента Украины.

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Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о назначении Рустема Умерова новым секретарем СНБО.

"Назначить Умерова Рустема Энверовича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в указе главы государства от 18 июля 2025 года.

Отметим, что до назначения Умерова секретарем СНБО был Александр Литвиненко, который занимал эту должность с марта прошлого года. Литвиненко был четырнадцатым секретарем СНБО.

Скриншот указа президента

Ранее мы информировали, что в Украине начался процесс обновления правительства и уже в ближайшее время будет новый состав Кабинета министров.

Также мы сообщали, что 17 июля Верховная Рада назначила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины.