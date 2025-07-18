Зеленский провел разговор с Макроном — детали

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел часовой разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Во время онлайн-встречи главы стран обсудили оборонные потребности Украины.

После разговора президент сообщил об этом в своем официальном Telegram-канале.

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Результат разговора Зеленского и Макрона

Ключевыми темами разговора двух лидеров стала ситуация на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины.

"Подробно говорили об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков. Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов", — сообщил Зеленский.

Кроме того, президенты заключили договоренность о подготовке украинских пилотов. Как отметил Зеленский, Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах.

"Обсудили нашу работу в формате коалиции желающих и реализацию договоренностей недавней встречи. Также я поблагодарил Францию за ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций Евросоюза. Вместе работаем и с американскими партнерами, чтобы Россия чувствовала действительно глобальное давление. Каждый день затягивания войны должен отражаться действительно болезненными последствиями для России", — резюмировал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский поручил ключевые задачи Рустему Умерову на новой должности.

А также президент Украины отреагировал на новый пакет санкций ЕС против РФ.