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Зеленский сделал заявление после разговора с президентом Франции

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 13:40
Зеленский провел разговор с Макроном — детали
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел часовой разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Во время онлайн-встречи главы стран обсудили оборонные потребности Украины.

После разговора президент сообщил об этом в своем официальном Telegram-канале.

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Ключевыми темами разговора двух лидеров стала ситуация на передовой и первоочередные оборонные потребности Украины.

"Подробно говорили об укреплении украинской ПВО, в частности о поставках ракет для систем SAMP/T и финансировании дронов-перехватчиков. Будем готовить совместные решения с Францией и партнерами на уровне министров обороны и министров иностранных дел относительно новых шагов в защите жизни наших людей от российских ударов", — сообщил Зеленский.

Кроме того, президенты заключили договоренность о подготовке украинских пилотов. Как отметил Зеленский, Франция готова принимать на обучение дополнительных пилотов на дополнительных самолетах.

"Обсудили нашу работу в формате коалиции желающих и реализацию договоренностей недавней встречи. Также я поблагодарил Францию за ощутимый вклад в наполнение и продвижение 18-го пакета санкций Евросоюза. Вместе работаем и с американскими партнерами, чтобы Россия чувствовала действительно глобальное давление. Каждый день затягивания войны должен отражаться действительно болезненными последствиями для России", — резюмировал Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский поручил ключевые задачи Рустему Умерову на новой должности.

А также президент Украины отреагировал на новый пакет санкций ЕС против РФ.

Владимир Зеленский Франция Эммануэль Макрон Украина встреча
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
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