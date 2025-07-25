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Главная Новости дня Франция признает независимость Палестины — заявление Макрона

Франция признает независимость Палестины — заявление Макрона

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Дата публикации 25 июля 2025 04:06
Франция в сентябре признает независимость Палестины как государства
Акция в поддержку Палестины. Иллюстративное фото: Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает Палестину независимым государством. Он сделает официальное заявление об этом на Генассамблее ООН.

Об этом Макрон сообщил в соцсети X.

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Сообщение Макрона. Фото: Скриншот

Президент Франции заявил, что он решил это сделать, чтобы прекратить войну в Газе и спасти гражданское население. Макрон отметил, что французский народ хочет мира на Ближнем Востоке.

"Необходимо немедленно прекратить огонь, освободить всех заложников и предоставить массовую гуманитарную помощь населению Газы. Также необходимо обеспечить демилитаризацию ХАМАС, безопасность и восстановление Газы", — написал французский президент.

Также Макрон отметил, что наконец-то нужно построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и, при условии его демилитаризации и полного признания Израиля.

Президент Франции сообщил, что сделает торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций о признании независимости Палестины уже в сентябре.

Следует добавить, что в конце мая 2024 года власти трех европейских стран — Норвегии, Ирландии и Испании — объявили, что признают Палестину как государство. На тот момент государство Палестина официально признавали 143 из 193 стран — членов ООН, в том числе Россия и Китай. Государственность Палестины не признают такие страны, как США, Великобритания, Германия и Израиль.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел часовой разговор с Эмманюэлем Макроном. Во время онлайн-встречи главы стран обсудили оборонные потребности Украины.

Также президент Украины отреагировал на новый пакет санкций ЕС против РФ.

Франция ООН Эммануэль Макрон Палестина независимость
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
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