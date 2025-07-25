Трамп заявив про можливу тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що зустріч із українським лідером Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним можлива. Йдеться про тристоронню.

Про це Дональд Трамп сказав у коментарі журналістам.

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Трамп вважає, що тристороння зустріч станеться, хоча вона повинна була б бути раніше.

"Ну, це станеться, але мало б статися три місяці тому", — заявив він.

Нагадаємо, Трамп розповів, коли на Росію можуть бути накладені вторинні санкції.

Раніше Трамп повідомив, що держави ЄС повністю оплатять поставки американської військової техніки, яку надалі розподілять між країнами Європи. Значна частина цього озброєння буде передана Україні.