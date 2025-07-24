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Головна Новини дня Трамп розкрив деталі нового плану постачань зброї в Україну

Трамп розкрив деталі нового плану постачань зброї в Україну

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 14:38
Трамп заявив, як ЄС оплатить американську зброю для України
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни Європейського Союзу повністю профінансують постачання американської військової техніки, яку згодом розподілять між європейськими державами. За його словами, значна частина цієї техніки вирушить до України.

Про це повідомив американський лідер під час пресконференції у четвер, 24 липня. 

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ЄС оплатить американську зброю для України

"Ми постачаємо, вони платять. Гроші підуть американським оборонним компаніям. Саме так усе й мало бути ще три роки тому", — наголосив Трамп, коментуючи нову модель взаємодії між США та ЄС у сфері оборони.

Окрім того, політик нагадав про рішення країн НАТО підвищити рівень оборонних витрат з 2% до 5% від валового внутрішнього продукту.

Це, за словами Трампа, відкриває нові перспективи для американського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, що Дональд Трамп поставив під питання ефективність розподілу фінансової підтримки, яку Сполучені Штати надають Україні. У своїй заяві він натякнув, що частина коштів, імовірно, не була спрямована безпосередньо на закупівлю озброєння.

А раніше Дональд Трамп заявив, що у разі відсутності мирних домовленостей протягом 50 днів, Сполучені Штати продовжать чинити тиск на Росію — шляхом збереження санкційного режиму та запровадження мит.

Європейський союз США Дональд Трамп військова допомога ЄС
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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