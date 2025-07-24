Трамп заявил, как ЕС оплатит американское оружие для Украины

Трамп раскрыл детали нового плана поставок оружия в Украину
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европейского Союза полностью профинансируют поставки американской военной техники, которую впоследствии распределят между европейскими государствами. По его словам, значительная часть этой техники отправится в Украину.
Об этом сообщил американский лидер во время пресс-конференции в четверг, 24 июля.
ЕС оплатит американское оружие для Украины
"Мы поставляем, они платят. Деньги пойдут американским оборонным компаниям. Именно так все и должно было быть еще три года назад", — подчеркнул Трамп, комментируя новую модель взаимодействия между США и ЕС в сфере обороны.
Кроме того, политик напомнил о решении стран НАТО повысить уровень оборонных расходов с 2% до 5% от валового внутреннего продукта.
Это, по словам Трампа, открывает новые перспективы для американского военно-промышленного комплекса.
Напомним, что Дональд Трамп поставил под вопрос эффективность распределения финансовой поддержки, которую Соединенные Штаты предоставляют Украине. В своем заявлении он намекнул, что часть средств, вероятно, не была направлена непосредственно на закупку вооружения.
А ранее Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия мирных договоренностей в течение 50 дней, Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Россию путем сохранения санкционного режима и введения пошлин.
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