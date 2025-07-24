Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп раскрыл детали нового плана поставок оружия в Украину

Трамп раскрыл детали нового плана поставок оружия в Украину

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 14:38
Трамп заявил, как ЕС оплатит американское оружие для Украины
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европейского Союза полностью профинансируют поставки американской военной техники, которую впоследствии распределят между европейскими государствами. По его словам, значительная часть этой техники отправится в Украину.

Об этом сообщил американский лидер во время пресс-конференции в четверг, 24 июля.

Реклама
Читайте также:

ЕС оплатит американское оружие для Украины

"Мы поставляем, они платят. Деньги пойдут американским оборонным компаниям. Именно так все и должно было быть еще три года назад", — подчеркнул Трамп, комментируя новую модель взаимодействия между США и ЕС в сфере обороны.

Кроме того, политик напомнил о решении стран НАТО повысить уровень оборонных расходов с 2% до 5% от валового внутреннего продукта.

Это, по словам Трампа, открывает новые перспективы для американского военно-промышленного комплекса.

Напомним, что Дональд Трамп поставил под вопрос эффективность распределения финансовой поддержки, которую Соединенные Штаты предоставляют Украине. В своем заявлении он намекнул, что часть средств, вероятно, не была направлена непосредственно на закупку вооружения.

А ранее Дональд Трамп заявил, что в случае отсутствия мирных договоренностей в течение 50 дней, Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Россию путем сохранения санкционного режима и введения пошлин.

Европейский союз США Дональд Трамп военная помощь ЕС
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации