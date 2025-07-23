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Головна Новини дня Трамп сумнівається, що Україна витратила кошти США лише на зброю

Трамп сумнівається, що Україна витратила кошти США лише на зброю

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 13:13
Дональд Трамп сумнівається, що Україна витратила фінансову допомогу на озброєння
Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп поставив під сумніви використання Україною фінансової допомоги за призначенням. Американський лідер припустив, що не усі виділені кошти пішли на озброєння.

Про це він заявив під час промови у Білому домі 22 липня.

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За словами президента США, гроші, які виділив його попередник Джо Байден на озброєння України, могли бути використані не за призначенням.

"Байден роздав обладнання чи готівку на 350 мільярдів, гірше за техніку — готівка. Тож колись ми захочемо про це дізнатися, правда ж? Але вони мали купити власне обладнання, хоча, знаєте, маю відчуття, що не кожен долар пішов на техніку", — сказав Трамп.

При цьому американський лідер відзначив хоробрість, яка допомагає українцям боронити країну та зазначив, що Україна зможе робити це й надалі, завдяки тому, що країни НАТО тепер купують озброєння США.

Раніше Дональд Трамп пригрозив Бараку Обамі кримінальним розслідуванням через його заяви про втручання РФ у вибори 2016 року.

А також президент США зробив заяву щодо зустрічі з Путіним під час візиту до Китаю восени.

США зброя Дональд Трамп фінансова допомога війна в Україні
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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