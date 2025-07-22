Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вирішив вивести країну з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Він пояснив це її "антиамериканськими" та "антиізраїльськими" настроями, а також її "прогресивними" поглядами.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 22 липня.

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Трамп ухвалив рішення про вихід США з ЮНЕСКО

Білий дім поки що не прокоментував це рішення, оскільки запит надійшов поза робочим часом. Проте ЗМІ вже поширили інформацію про вихід США з паризького агентства, створеного після Другої світової війни з метою сприяння миру та співробітництву в галузі освіти, науки та культури.

Раніше в період першого президентського терміну Трамп США вийшли з низки важливих міжнародних організацій та угод: Всесвітньої організації охорони здоров'я, Ради ООН з прав людини, глобальної угоди щодо зміни клімату та ядерної угоди з Іраном. Проте з приходом до влади Джо Байдена у 2021 році Америка повернулася до більшості з них, включаючи ЮНЕСКО та ВООЗ.

З поверненням Трампа до Білого дому ситуація змінюється знову. Крім виходу з ЮНЕСКО, він уже ухвалив рішення про вихід із Всесвітньої організації охорони здоров'я та припинення фінансування Палестинського агентства допомоги БАПОР. Всі ці заходи є частиною широкої оцінки участі США у діяльності агентств ООН, яка має завершитись у серпні.

ЮНЕСКО широко відома завдяки включенню до списку Світової спадщини таких об'єктів, як Гранд-Каньйон у США та стародавнє місто Пальміра у Сирії. Сполучені Штати були серед засновників організації у 1945 році, але вже у 1984-му вперше вийшли з неї на знак протесту проти фінансових порушень та передбачуваної антиамериканської упередженості. 2003 року, за президента Джорджа Буша-молодшого, США повернулися до ЮНЕСКО, зазначивши, що організація провела необхідні реформи.

Сьогодні американська частка у бюджеті ЮНЕСКО становить близько 8%, тоді як у момент першого виходу при Трампі вона сягала 20%. Рішення про вихід знову відображає прагнення адміністрації США переглянути та скоротити свою участь у міжнародних структурах, які вона вважає неефективними чи невідповідними національним інтересам.

Нагадаємо, що нещодавно Дональд Трамп заявив, що якщо упродовж 50 днів домовленості про мир не буде США продовжать застосовувати проти РФ санкції та мита.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації Олександр Коваленко прокоментував ймовірності припинення вогню впродовж 50 днів, як цього вимагає Трамп.