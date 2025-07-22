Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп решил вывести страну из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Он объяснил это ее "антиамериканскими" и "антиизраильскими" настроениями, а также "прогрессивными" взглядами.

Об этом сообщает Reuters во вторник, 22 июля.

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Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО

Белый дом пока не прокомментировал это решение, поскольку запрос поступил вне рабочего времени. Однако СМИ уже распространили информацию о выходе США из парижского агентства, созданного после Второй мировой войны с целью содействия миру и сотрудничеству в области образования, науки и культуры.

Ранее в период первого президентского срока Трамп США вышли из ряда важных международных организаций и соглашений: Всемирной организации здравоохранения, Совета ООН по правам человека, глобального соглашения по изменению климата и ядерной сделки с Ираном. Однако с приходом к власти Джо Байдена в 2021 году Америка вернулась в большинство из них, включая ЮНЕСКО и ВОЗ.

С возвращением Трампа в Белый дом ситуация меняется снова. Помимо выхода из ЮНЕСКО, он уже принял решение о выходе из Всемирной организации здравоохранения и прекращении финансирования Палестинского агентства помощи БАПОР. Все эти меры являются частью широкой оценки участия США в деятельности агентств ООН, которая должна завершиться в августе.

ЮНЕСКО широко известна благодаря включению в список Всемирного наследия таких объектов, как Гранд-Каньон в США и древний город Пальмира в Сирии. Соединенные Штаты были среди основателей организации в 1945 году, но уже в 1984-м впервые вышли из нее в знак протеста против финансовых нарушений и предполагаемой антиамериканской предвзятости. В 2003 году, при президенте Джордже Буше-младшем, США вернулись в ЮНЕСКО, отметив, что организация провела необходимые реформы.

Сегодня американская доля в бюджете ЮНЕСКО составляет около 8%, тогда как в момент первого выхода при Трампе она достигала 20%. Решение о выходе снова отражает стремление администрации США пересмотреть и сократить свое участие в международных структурах, которые она считает неэффективными или несоответствующими национальным интересам.

Напомним, что недавно Дональд Трамп заявил, что если в течение 50 дней договоренности о мире не будет США продолжат применять против РФ санкции и пошлины.

Ранее руководитель Центра противодействия дезинформации Александр Коваленко прокомментировал вероятность прекращения огня в течение 50 дней, как этого требует Трамп.