Дональд Трамп сомневается, что Украина потратила финансовую помощь на вооружение

Дональд Трамп. Фото: instagram.com/realdonaldtrump

Президент США Дональд Трамп поставил под сомнения использование Украиной финансовой помощи по назначению. Американский лидер предположил, что не все выделенные средства пошли на вооружение.

Об этом он заявил во время речи в Белом доме 22 июля.

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По словам президента США, деньги, которые выделил его предшественник Джо Байден на вооружение Украины, могли быть использованы не по назначению.

"Байден раздал оборудование или наличные на 350 миллиардов, хуже техники — наличные. Поэтому когда-то мы захотим об этом узнать, правда же? Но они должны были купить собственное оборудование, хотя, знаете, есть ощущение, что не каждый доллар пошел на технику", — сказал Трамп.

При этом американский лидер отметил храбрость, которая помогает украинцам защищать страну и отметил, что Украина сможет делать это и в дальнейшем, благодаря тому, что страны НАТО теперь покупают вооружение США.

Ранее Дональд Трамп пригрозил Бараку Обаме уголовным расследованием из-за его заявлений о вмешательстве РФ в выборы 2016 года.

А также президент США сделал заявление о встрече с Путиным во время визита в Китай осенью.