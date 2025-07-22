Трамп і Путін можуть зустрітися у Китаї — коли це відбудеться

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп розповів, що отримав запрошення від Сі Цзіньпіна відвідати Китай. Він не виключає, що може там зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним.

Таку заяву Дональд Трамп зробив під час зустрічі зі своїм філіппінським колегою Фердинандом Маркосом-молодшим у Білому домі.

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Дональд Трамп заявив, що отримав запрошення від Сі Цзіньпіна відвідати Китай. Він сказав, що, ймовірно, пристане на цю пропозицію "в недалекому майбутньому", пообіцявши незабаром прийняти рішення.

У відповідь на запитання, чи ймовірна в такому випадку зустріч із Путіним, Трамп відповів неоднозначно.

"Будь-які зустрічі можливі", — зазначив американський президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сі Цзіньпін, Трамп і Путін можуть зустрітися в Пекіні на початку вересня на святкуванні 80-річчя звершення Другої світової війни.

Водночас Таїп Ердоган провів телефону розмову з Володимиром Путіним і обговорив третій раунд мирних переговорів.