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Головна Новини дня Трамп зробив інтригуючу заяву щодо зустрічі з Путіним в Китаї

Трамп зробив інтригуючу заяву щодо зустрічі з Путіним в Китаї

Ua ru
Дата публікації: 22 липня 2025 21:15
Трамп і Путін можуть зустрітися у Китаї — коли це відбудеться
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп розповів, що отримав запрошення від Сі Цзіньпіна відвідати Китай. Він не виключає, що може там зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Таку заяву Дональд Трамп зробив під час зустрічі зі своїм філіппінським колегою Фердинандом Маркосом-молодшим у Білому домі. 

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Дональд Трамп заявив, що отримав запрошення від Сі Цзіньпіна відвідати Китай. Він сказав, що, ймовірно, пристане на цю пропозицію "в недалекому майбутньому", пообіцявши незабаром прийняти рішення. 

У відповідь на запитання, чи ймовірна в такому випадку зустріч із Путіним, Трамп відповів неоднозначно.

"Будь-які зустрічі можливі", — зазначив американський президент. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Сі Цзіньпін, Трамп і Путін можуть зустрітися в Пекіні на початку вересня на святкуванні 80-річчя звершення Другої світової війни.

Водночас Таїп Ердоган провів телефону розмову з Володимиром Путіним і обговорив третій раунд мирних переговорів

Китай володимир путін переговори Дональд Трамп війна в Україні візит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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