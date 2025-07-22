Трамп и Путин могут встретиться в Китае — когда это произойдет

Трамп сделал интригующее заявление о встречи с Путиным в Китае
Президент США Дональд Трамп рассказал, что получил приглашение от Си Цзиньпина посетить Китай. Он не исключает, что может там встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Такое заявление Дональд Трамп сделал во время встречи со своим филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме.
Встретится ли Трамп с Путиным в Китае
Дональд Трамп заявил, что получил приглашение от Си Цзиньпина посетить Китай. Он сказал, что, вероятно, примет это предложение "в недалеком будущем", пообещав вскоре принять решение.
В ответ на вопрос, вероятна ли в таком случае встреча с Путиным, Трамп ответил неоднозначно.
"Любые встречи возможны", — отметил американский президент.
Напомним, ранее сообщалось, что Си Цзиньпин, Трамп и Путин могут встретиться в Пекине в начале сентября, на праздновании 80-летия свершения Второй мировой войны.
В то же время Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудил третий раунд мирных переговоров.
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