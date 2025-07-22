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Главная Новости дня Трамп сделал интригующее заявление о встречи с Путиным в Китае

Трамп сделал интригующее заявление о встречи с Путиным в Китае

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2025 21:15
Трамп и Путин могут встретиться в Китае — когда это произойдет
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Президент США Дональд Трамп рассказал, что получил приглашение от Си Цзиньпина посетить Китай. Он не исключает, что может там встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Такое заявление Дональд Трамп сделал во время встречи со своим филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим в Белом доме.

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Дональд Трамп заявил, что получил приглашение от Си Цзиньпина посетить Китай. Он сказал, что, вероятно, примет это предложение "в недалеком будущем", пообещав вскоре принять решение.

В ответ на вопрос, вероятна ли в таком случае встреча с Путиным, Трамп ответил неоднозначно.

"Любые встречи возможны", — отметил американский президент.

Напомним, ранее сообщалось, что Си Цзиньпин, Трамп и Путин могут встретиться в Пекине в начале сентября, на праздновании 80-летия свершения Второй мировой войны.

В то же время Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и обсудил третий раунд мирных переговоров.

Китай владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине визит
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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