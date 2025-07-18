Сі Цзіньпін планує зустріч з Трампом і Путіним у Китаї — подробиці

Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін має намір влаштувати зустріч із президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Вона може відбутися у вересні.

Про це повідомляє The Times.

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Як повідомляють журналісти, китайський лідер хоче запросити президента США на військовий парад у вересні з нагоди завершення Другої світової війни. Тим часом Путін вже приняв запрошення та має бути присутнім на заході.

За словам інсайдерів, аналітики та частина громадян Китаю закликають Сі використати цю нагоду для організації тристороннього саміту.

"Чому б не приурочити візит Трампа до параду 3 вересня?. Якщо президент Трамп відвідає Китай і відвідає парад 3 вересня, це відправить світові потужний позитивний сигнал. Образ китайських, російських і американських лідерів, що стоять разом, може стати потужним посланням миру і стабільності", — заявив китайський коментатор-націоналісті Цзінь Цаньжун.

Раніше Трамп і Сі Цзіньпін уже обмінювалися запрошеннями відвідати одне одного, але конкретні дати так і не узгодили. Як пише видання, проведення зустрічі під час військового параду могло б стати для них доречним приводом для переговорів.

Для Пекіна це також шанс продемонструвати солідарність із колишніми союзниками, зокрема з Росією. Аналітики зазначають, що такі урочистості можуть допомогти відвернути увагу громадян Китаю від внутрішніх проблем, зокрема спаду економічного зростання.

Раніше президент Туреччини Ердоган обговорив з Путіним третій раунд мирних переговорів.

А також стало відомо, коли відбудеться наступне засідання у форматі "Рамштайн".