Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Сі Цзіньпін планує організувати зустріч з Трампом і Путіним

Сі Цзіньпін планує організувати зустріч з Трампом і Путіним

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 20:46
Сі Цзіньпін планує зустріч з Трампом і Путіним у Китаї — подробиці
Сі Цзіньпін. Фото: Reuters

Лідер Китаю Сі Цзіньпін має намір влаштувати зустріч із президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Вона може відбутися у вересні.

Про це повідомляє The Times.

Реклама
Читайте також:

Сі Цзіньпін хоче зустрітися з Трампом і Путіним

Як повідомляють журналісти, китайський лідер хоче запросити президента США на військовий парад у вересні з нагоди завершення Другої світової війни. Тим часом Путін вже приняв запрошення та має бути присутнім на заході.

За словам інсайдерів, аналітики та частина громадян Китаю закликають Сі використати цю нагоду для організації тристороннього саміту.

"Чому б не приурочити візит Трампа до параду 3 вересня?. Якщо президент Трамп відвідає Китай і відвідає парад 3 вересня, це відправить світові потужний позитивний сигнал. Образ китайських, російських і американських лідерів, що стоять разом, може стати потужним посланням миру і стабільності", — заявив китайський коментатор-націоналісті Цзінь Цаньжун.

Раніше Трамп і Сі Цзіньпін уже обмінювалися запрошеннями відвідати одне одного, але конкретні дати так і не узгодили. Як пише видання, проведення зустрічі під час військового параду могло б стати для них доречним приводом для переговорів.

Для Пекіна це також шанс продемонструвати солідарність із колишніми союзниками, зокрема з Росією. Аналітики зазначають, що такі урочистості можуть допомогти відвернути увагу громадян Китаю від внутрішніх проблем, зокрема спаду економічного зростання.

Раніше президент Туреччини Ердоган обговорив з Путіним третій раунд мирних переговорів.

А також стало відомо, коли відбудеться наступне засідання  у форматі "Рамштайн".

США Китай володимир путін Дональд Трамп Сі Цзіньпінь
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації