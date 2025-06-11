Трамп підтвердив нову торговельну угоду між США та Китаєм

Відносини чудові — Трамп висловився про домовленість з Китаєм
Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував торговельну домовленість з Китаєм. За його словами, угода укладена та чекає остаточного схвалення від нього та президента Сі Цзіньпіна.
Про це Дональд Трамп написав у Truth Social у середу, 11 червня.
Торговельна домовленість США та Китаю
Трамп повідомив, що всі необхідні рідкоземельні елементи будуть поставлені Китаєм заздалегідь.
"Так само ми надамо Китаю те, про що було домовлено, включно з китайськими студентами, які навчатимуться в наших коледжах та університетах (що завжди мене влаштовувало)", — наголосив він.
За його словами, США отримують загалом 55% тарифів, Китай — 10%. Трамп додав, що відносини чудові.
Нагадаємо, у США апеляційний суд скасував заборону на впровадження тарифів Трампа на імпорт.
А 5 червня Трамп провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном. Вони обговорили торговельні відносини.
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