Трамп підтвердив нову торговельну угоду між США та Китаєм

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лідер Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував торговельну домовленість з Китаєм. За його словами, угода укладена та чекає остаточного схвалення від нього та президента Сі Цзіньпіна.

Про це Дональд Трамп написав у Truth Social у середу, 11 червня.

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Торговельна домовленість США та Китаю

Трамп повідомив, що всі необхідні рідкоземельні елементи будуть поставлені Китаєм заздалегідь.

"Так само ми надамо Китаю те, про що було домовлено, включно з китайськими студентами, які навчатимуться в наших коледжах та університетах (що завжди мене влаштовувало)", — наголосив він.

За його словами, США отримують загалом 55% тарифів, Китай — 10%. Трамп додав, що відносини чудові.

Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, у США апеляційний суд скасував заборону на впровадження тарифів Трампа на імпорт.

А 5 червня Трамп провів телефонну розмову з Сі Цзіньпіном. Вони обговорили торговельні відносини.