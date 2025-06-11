Суд США дозволив тарифи Трампа на імпорт — реакція лідера Штатів

Суд США дозволив впровадження тарифів Трампа на імпорт
Апеляційний суд Сполучених Штатів Америки розглянув заборону на впровадження тарифів лідера Дональда Трампа на імпорт. Він скасував її.
Про це Дональд Трамп повідомив у Truth Social у середу, 11 червня.
Тарифи на імпорт
"Федеральний апеляційний суд щойно постановив, що Сполучені Штати можуть використовувати тарифи для захисту від інших країн", — наголосив Трамп.
Він назвав це рішення великою та важливою перемогою для Штатів.
Нагадаємо, 10 червня у Вашингтоні відбувся мітинг. Люди висловили незгоду з діями адміністрації Трампа.
Крім того, протести були й в Лос-Анджелесі. Внаслідок цього Трамп наказав направити туди 2000 військових Національної гвардії.
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