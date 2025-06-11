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Суд США дозволив впровадження тарифів Трампа на імпорт

11 червня 2025 15:51
Аркадій Пастула - Редактор
Суд США дозволив тарифи Трампа на імпорт — реакція лідера Штатів
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura
Аркадій Пастула - Редактор

Апеляційний суд Сполучених Штатів Америки розглянув заборону на впровадження тарифів лідера Дональда Трампа на імпорт. Він скасував її.

Про це Дональд Трамп повідомив у Truth Social у середу, 11 червня.

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"Федеральний апеляційний суд щойно постановив, що Сполучені Штати можуть використовувати тарифи для захисту від інших країн", — наголосив Трамп.

Він назвав це рішення великою та важливою перемогою для Штатів.

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Допис Трампа. Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 червня у Вашингтоні відбувся мітинг. Люди висловили незгоду з діями адміністрації Трампа.

Крім того, протести були й в Лос-Анджелесі. Внаслідок цього Трамп наказав направити туди 2000 військових Національної гвардії.

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