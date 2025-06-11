У Вашингтоні відбувся протест — люди проти ICE

Мітинг проти ICE у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 10 червня, в одному з районів Вашингтона проходить мітинг. Люди вийшли, аби висловити незгоду з діями адміністрації Трампа.



Про це з Вашингтона повідомила журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Мітинг у Вашингтоні

Акція протесту відбулася в районі, де живуть переважно латиноамериканці. До неї долучилися близько сотні людей.

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Мітинг проти ICE у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Мітинг проти ICE у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Протестувальники повідомили, що не підтримують те, що робить адміністрація Дональда Трампа, стоять поруч із людьми, яких незаконно депортували, та влаштовуватимуть подібні мітинги щотижня.

Мітинг проти ICE у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Мітинг проти ICE у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Нагадаємо, 8 червня масові протести через хвилю іміграційних рейдів почали в Лос-Анджелесі. Трамп наказав відправити туди дві тисячі нацгвардійців.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп назвав своє рішення щодо відправлення до Лос-Анджелеса нацвагвардійців чудовим. На його думку, якби цього не зробили, місто могли б знищити.