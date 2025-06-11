Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армія Новини Економіка Спорт Відео
ІндустріїЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівМодаШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітЕксклюзивХронікиТЦК та СПВійськовийВійна 2024СпортГрошіНаукаСвітлоРезервСьогодніКіноШтабОгоДімАктуальноМобілізаціяВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадАрміяSuperВійнаТехнологіїСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїТуризмРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ПсихологіяЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноСвятаМедцентрПолітикаЛьвівРецепти

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепти
Мода
Психологія
Дім
Кіно
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технології
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Новини дня arrow У Вашингтоні мітинг проти ICE — що кажуть протестувальники arrow

У Вашингтоні мітинг проти ICE — що кажуть протестувальники

11 червня 2025 02:58
Чекарьова Марія - редактор
У Вашингтоні відбувся протест — люди проти ICE
Мітинг проти ICE у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE
Чекарьова Марія - редактор

У вівторок, 10 червня, в одному з районів Вашингтона проходить мітинг. Люди вийшли, аби висловити незгоду з діями адміністрації Трампа.

Про це з Вашингтона повідомила журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.

Мітинг у Вашингтоні

Акція протесту відбулася в районі, де живуть переважно латиноамериканці. До неї долучилися близько сотні людей. 

Реклама
Читайте також:
Мітинг проти ICE у Вашингтоні
Мітинг проти ICE у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук
Мітинг проти ICE у Вашингтоні
Мітинг проти ICE у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Протестувальники повідомили, що не підтримують те, що робить адміністрація Дональда Трампа, стоять поруч із людьми, яких незаконно депортували, та влаштовуватимуть подібні мітинги щотижня.

Мітинг проти ICE у Вашингтоні
Мітинг проти ICE у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук
Мітинг проти ICE у Вашингтоні
Мітинг проти ICE у Вашингтоні. Фото: Новини.LIVE/Уляна Бойчук

Нагадаємо, 8 червня масові протести через хвилю іміграційних рейдів почали в Лос-Анджелесі. Трамп наказав відправити туди дві тисячі нацгвардійців.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп назвав своє рішення щодо відправлення до Лос-Анджелеса нацвагвардійців чудовим. На його думку, якби цього не зробили, місто могли б знищити.

США мітинг Дональд Трамп протести імміграція Вашингтон
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації