У Вашингтоні відбувся протест — люди проти ICE

У Вашингтоні мітинг проти ICE — що кажуть протестувальники
У вівторок, 10 червня, в одному з районів Вашингтона проходить мітинг. Люди вийшли, аби висловити незгоду з діями адміністрації Трампа.
Про це з Вашингтона повідомила журналістка Новини.LIVE Уляна Бойчук.
Мітинг у Вашингтоні
Акція протесту відбулася в районі, де живуть переважно латиноамериканці. До неї долучилися близько сотні людей.
Протестувальники повідомили, що не підтримують те, що робить адміністрація Дональда Трампа, стоять поруч із людьми, яких незаконно депортували, та влаштовуватимуть подібні мітинги щотижня.
Нагадаємо, 8 червня масові протести через хвилю іміграційних рейдів почали в Лос-Анджелесі. Трамп наказав відправити туди дві тисячі нацгвардійців.
Також ми повідомляли, що Дональд Трамп назвав своє рішення щодо відправлення до Лос-Анджелеса нацвагвардійців чудовим. На його думку, якби цього не зробили, місто могли б знищити.
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