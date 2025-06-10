Протести в Лос-Анджелесі — Трамп похизувався рішенням щодо Нацгвардії

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Лос-Анджелесі кілька днів тому почалися протести через імміграційну політику Дональда Трампа. Сам президент США хизується своїм рішенням щодо відправлення Нацгвардії, а також каже, що якби не це рішення, то місто було б знищено.

Відповідний допис він опублікував на сторінці в Truth Social, повідомляє Telegram Donald Trump українською.

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"Ми ухвалили чудове рішення, направивши Національну гвардію для придушення жорстоких, спровокованих заворушень у Каліфорнії. Якби ми цього не зробили, Лос-Анджелес був повністю знищений", — пише президент США.

Також він розкритикував губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюнсона і мера Лос-Анджелеса Карена Басса, назвавши їх "некомпетентними". Ба більше, Трамп стверджує, що вони брешуть американцям.

"Вкрай некомпетентні "губернатор" Гевін Ньюсом і "мер" Карен Басс мали б сказати: "Дякую, президент Трамп, ви такі чудові. Ми ніщо без вас, сер". Натомість вони вважають за краще брехати народу Каліфорнії та всієї Америки, стверджуючи, що наша допомога була не потрібна, а це нібито "мирні протести". Достатньо одного погляду на фото та відео з насильством та руйнуваннями, щоб усе зрозуміти", — йдеться у повідомленні.

Глава Білого дому додав, що "ми завжди робитимемо все", щоб громадяни США були в безпеці, і щоб разом "зробити Америку великою".

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що Лос-Анджелес "був захоплений і окупований" нелегальними мігрантами в злочинцями. Він пообіцяв жорсткі заходи.

Детальніше про те, що сталося в Лос-Анджелесі — можна ознайомитися за цим посиланням.