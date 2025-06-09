Заворушення у Лос-Анджелесі — Трамп виступив із жорсткою заявою

Президент США Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker

Лос-Анджелес "був захоплений і окупований" нелегальними мігрантами та злочинцями. Агресивні бунтівники атакують федеральних агентів.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у Truth Social в понеділок, 9 червня.

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Трамп заявив, що Лос-Анджелес перетворився на осередок беззаконня, де панують "нелегальні іммігранти, злочинці та агресивні бунтівники", які нібито влаштовують атаки на федеральних агентів, задіяних у депортаційних операціях.

"Тепер жорстокі, повстанські натовпи кишать та атакують наших федеральних агентів, намагаючись зупинити наші операції з депортації. Але ці беззаконні заворушення лише зміцнюють нашу рішучість", — написав президент США.

Глава Білого дому додав, що наказав міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноєм, міністру оборони Піту Гегсету та генеральному прокурору Пем Бонді організувати спільну операцію, спрямовану на "звільнення Лос-Анджелеса від нелегальних елементів".

Президент також не виключив можливості залучення армії, посилаючись на закон про повстання — механізм, який дозволяє вводити війська для відновлення порядку у випадку масових заворушень або кризи, що вийшла з-під контролю цивільних органів влади.

"Ми повернемо контроль. Ми відновимо порядок. І Лос-Анджелес знову стане американським містом", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі спалахнули масштабні протести через дії міграційної служби ICE, яка щодня затримує близько 2000 осіб. Люди вийшли на вулиці, блокували урядові установи та вступали в сутички з правоохоронцями.

У відповідь на загострення ситуації президент США Дональд Трамп ухвалив рішення відправити до міста 2000 бійців Національної гвардії. Місцева влада розкритикувала цей крок.