Беспорядки в Лос-Анджелесе — Трамп выступил с жестким заявлением

Президент США Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker

Лос-Анджелес "был захвачен и оккупирован" нелегальными мигрантами и преступниками. Агрессивные мятежники атакуют федеральных агентов.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Truth Social в понедельник, 9 июня.

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Трамп заявил, что Лос-Анджелес превратился в очаг беззакония, где царят "нелегальные иммигранты, преступники и агрессивные бунтовщики", которые якобы устраивают атаки на федеральных агентов, задействованных в депортационных операциях.

"Теперь жестокие, повстанческие толпы кишат и атакуют наших федеральных агентов, пытаясь остановить наши операции по депортации. Но эти беззаконные беспорядки только укрепляют нашу решимость", — написал президент США.

Глава Белого дома добавил, что приказал министру внутренней безопасности Кристи Ноем, министру обороны Питу Хегсету и генеральному прокурору Пэм Бонди организовать совместную операцию, направленную на "освобождение Лос-Анджелеса от нелегальных элементов".

Президент также не исключил возможности привлечения армии, ссылаясь на закон о восстании — механизм, который позволяет вводить войска для восстановления порядка в случае массовых беспорядков или кризиса, вышедшего из-под контроля гражданских органов власти.

"Мы вернем контроль. Мы восстановим порядок. И Лос-Анджелес снова станет американским городом", — подчеркнул Трамп.

Напомним, в Лос-Анджелесе вспыхнули масштабные протесты из-за действий миграционной службы ICE, которая ежедневно задерживает около 2000 человек. Люди вышли на улицы, блокировали правительственные учреждения и вступали в столкновения с правоохранителями.

В ответ на обострение ситуации президент США Дональд Трамп принял решение отправить в город 2000 бойцов Национальной гвардии. Местные власти раскритиковали этот шаг.