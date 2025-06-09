Протести в Лос-Анджелесі — чи загрожує Трампу імпічмент?

Протести у Лос-Анджелесі. Фото: REUTERS/Daniel Cole

Американський штат Каліфорнія останніми днями знаходиться у центрі уваги світових новин. Там відбуваються протести, які вже можна назвати "першою серйозною внутрішньою кризою Трампа".

Центром протестів стало місто Лос-Анджелес, яке перетворилось на справжнє "поле битви". Сутички, затримання десятків людей, поява Національної гвардії.

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Ну і звісно ж, дикий гнів Дональда Трампа. Який, судячи з його останніх заяв, потроху втрачає, як мінімум, емоційний контроль у цій ситуації.

Далі коротко про те, що взагалі відбувається.

Протести в США. Фото: REUTERS/Daniel Cole

Чому в Лос-Анджелесі почались протести?

Все розпочалось у п'ятницю, 6 червня. Приводом стали рейди в районах Лос-Анджелеса, які проводили представники Імміграційної митної служби (ICE).

Зокрема, вони активно "попрацювали" у районах з великою кількістю латиноамериканського населення. Все це, звісно ж, відбувалось у рамках кампанії Трампа проти нелегальної імміграції.

Лише в ході однієї операції, як заявили в ICE, було заарештовано 44 нелегальних іммігрантів. Ще 77 осіб було заарештовано у перший день в районі так званого Великого Лос-Анджелеса.

Протести в США. Фото: REUTERS/Daniel Cole

Що пішло не так у Трампа?

Майже все, якщо чесно. Протести, які виникли у відповідь на дії ICE, поширились по місту, що розізлило Трампа. Він вирішив направити у місто Національну гвардію, що, своєю чергою, розізлило місцеву владу.

В район Лос-Анджелеса відправили 2 тис. бійців Нацгвардії. Тут є важливий момент. Як зазначає BBC, Національна гвардія — це гібридна структура, що служить інтересам як штату, так і федерального уряду. І зазвичай активується на прохання губернатора, що цього разу зроблено не було.

Тобто, Трамп ухвалив рішення самостійно. Що викликало протести з боку губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома та мера Лос-Анджелеса Карен Басс.

Це перший з 1965 року випадок, коли Нацгвардію було задіяно без запиту губернатора штату.

Ньюсом звинуватив Трампа у незаконному вчинку, який "підливає масла у вогонь", і пригрозив подати до суду. Трамп у відповідь назвав Ньюсома та Басс "некомпетентними".

Протести в США. Фото: REUTERS/Daniel Cole

Що кажуть демократи?

Тут можна процитувати суперницю Трампа на минулих президентських виборах. Камала Гарріс випустила звернення у якому підкреслила, що нинішній президент США "розпалює страх".

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Чи стане це проблемою для Трампа?

Відповідь на це питання одночасно і проста, і не дуже. Прямо зараз президенту США навряд чи щось загрожує. Тут варто згадати, що під час минулої каденції Трампа декілька разів намагались відправити у відставку, але кожного разу спроби його імпічменту провалювались. Майже немає шансів на це й зараз, оскільки більшість у Сенаті у республіканців, які, говорімо прямо, будуть готові проголосувати за його імпічмент, якщо він, ну, наприклад, показово та публічно вб'є людину (і то не факт). Ну або...

Якщо поглянути на ситуацію із рейтингом та діями Трампа за ці пів року його президентства, тенденція навряд чи йому сподобається.

Рейтинг падає, його дії (зокрема, тарифні війни) викликають все більше незадоволення, часом практично відкритого, його позиція щодо війни між Росією та Україною місцями викликає, м'яко кажучи, нерозуміння у деяких республіканців. І все це накопичується як снігова куля...

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом. Фото: REUTERS/Daniel Cole

До якої, видається, вже можна додавати загрозу авторитаризму. Що насправді може стати ключовою проблемою для Трампа на даному етапі. З однієї простої причини: це, скажімо так, не надто популярна тема в США. Простіше кажучи: авторитаристів в США історично не люблять.

Тому ось ці рішення без огляду на владу штатів, впевненість у власній безкарності та відкритий конфлікт з представниками місцевої влади (як от з губернатором Каліфорнії, якого Трамп вже не проти арештувати), не виключено, може додатись до вищезгаданої "снігової кулі". І не прямо зараз, але у майбутньому, ця куля може винести Трампа з Білого дому.

Нагадаємо, мільярдер Ілон Маск підтримав Дональда Трампа, позитивно оцінивши його позицію щодо протестів у Лос-Анджелесі.