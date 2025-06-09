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Ілон Маск підтримав Трампа після протестів у Лос-Анджелесі

9 червня 2025 09:26
Анастасія Постоєнко - Редактор
Протести в ЛА об'єднали Маска і Трампа — мільярдер висловив підтримку
Мільярдер Ілон Маск та президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard/File Photo
Анастасія Постоєнко - Редактор

Американський підприємець і мільярдер Ілон Маск вперше публічно виступив на підтримку президента США Дональда Трампа, схвально оцінивши його позицію щодо протестів у Лос-Анджелесі. До того між мільярдером та президентом був публічний конфлікт. 

Про це повідомляє CNN.

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Маск у соцмережі X опублікував скриншот допису Трампа з Truth Social, де той звинуватив губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома та мера Лос-Анджелеса Карен Басс у бездіяльності на тлі зростання безладів.

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Ілон Маск репостнув допис Трампа. Фото: скриншот

У повідомленні Трампа йшлося, що обидва чиновники "повинні вибачитися перед жителями Лос-Анджелеса" за те, що допустили підпали автомобілів, заворушення та ескалацію протестів.

"Це не протестувальники, це порушники спокою і бунтівники. Пам'ятайте, ніяких масок!" — заявив Трамп у дописі, який Маск підтримав публічно.

Окрім цього, Маск також поширив у X допис віцепрезидента Джей Ді Венса, який висловив тверду підтримку Трампу, заявивши, що той "не потерпить заворушень і насильства", а ситуація потребує "рішучого лідерства". Маск додав до цього допису два емодзі з американським прапором.

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Ілон Маск поширив допис Джей Ді Венса з скриншотом заяви Трампа. Фото: скриншот

Такий публічний крок з боку Маска став першим проявом солідарності з Трампом після раніше напружених відносин між ними.

Примітно, що у коментарях до репосту Ілона Маска користувачі почали жартувати, мовляв, "крига ненависті" скресла.

Нагадаємо, між Ілон Маском та Дональдом Трампом виник конфлікт. Так, в ході нього мільярдер та президент обмінялися різними звинуваченнями та по-хамськи "спілкувалися" у соцмережі. Зокрема, Дональд Трамп назвав Ілона Маска наркоманом, а мільярдер, своєю чергою, звинуватив його у причетності до торгівлі людьми та зґвалтуванні дітей по "справі Епштейна", але потім видалив свій допис

Тим часом в Лос-Анджелесі почалися масові протести через імміграційні рейди. Дональд Трамп направив туди війська для врегулювання конфлікту. 

Примітно, що батько Ілона Маска втрапив у скандал. Він поїхав до Росії, щоб взяти участь у форумі, орагнізатором якого є ідеолог "русского міра". 

США заворушення Ілон Маск Дональд Трамп протести Лос-Анджелес
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