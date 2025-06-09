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Илон Маск поддержал Трампа после протестов в Лос-Анджелесе

9 июня 2025 09:26
Анастасия Постоенко - Редактор
Протесты в ЛА объединили Маска и Трампа — миллиардер выразил поддержку
Миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard/File Photo
Анастасия Постоенко - Редактор

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск впервые публично выступил в поддержку президента США Дональда Трампа, одобрительно оценив его позицию относительно протестов в Лос-Анджелесе. До этого между миллиардером и президентом был публичный конфликт.

Об этом сообщает CNN.

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Маск в соцсети X опубликовал скриншот сообщения Трампа с Truth Social, где тот обвинил губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс в бездействии на фоне роста беспорядков.

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Илон Маск репостнул сообщение Трампа. Фото: скриншот

В сообщении Трампа говорилось, что оба чиновника "должны извиниться перед жителями Лос-Анджелеса" за то, что допустили поджоги автомобилей, беспорядки и эскалацию протестов.

"Это не протестующие, это нарушители спокойствия и бунтовщики. Помните, никаких масок!" — заявил Трамп в заметке, которую Маск поддержал публично.

Кроме этого, Маск также распространил в X сообщение вице-президента Джей Ди Вэнса, который выразил твердую поддержку Трампу, заявив, что тот "не потерпит беспорядков и насилия", а ситуация требует "решительного лидерства". Маск добавил к этому сообщению два эмодзи с американским флагом.

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Илон Маск распространил сообщение Джей Ди Венса со скриншотом заявления Трампа. Фото: скриншот

Такой публичный шаг со стороны Маска стал первым проявлением солидарности с Трампом после ранее напряженных отношений между ними.

Примечательно, что в комментариях к репосту Илона Маска пользователи начали шутить, мол, "лед ненависти" тронулся.

Напомним, между Илоном Маском и Дональдом Трампом возник конфликт. Так, в ходе него миллиардер и президент обменялись различными обвинениями и по-хамски "общались" в соцсети. В частности, Дональд Трамп назвал Илона Маска наркоманом, а миллиардер, в свою очередь, обвинил его в причастности к торговле людьми и изнасиловании детей по "делу Эпштейна", но потом удалил свое сообщение.

Тем временем в Лос-Анджелесе начались массовые протесты из-за иммиграционных рейдов. Дональд Трамп направил туда войска для урегулирования конфликта.

Примечательно, что отец Илона Маска попал в скандал. Он поехал в Россию, чтобы принять участие в форме, орагнизатором которого является идеолог "русского мира".

США беспорядки Илон Маск Дональд Трамп протесты Лос-Анджелес
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