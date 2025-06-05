Конфлікт Трампа та Маска 5 червня - що відомо

Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що без його підтримки Дональд Трамп програв би вибори президента США. На це президент США відповів, що дуже розчарований.

Про це підприємець написав у соцмережі Х в четвер, 5 червня.

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"Без мене Трамп би програв вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51-49 місць у Сенаті", — написав він.



Трамп також висловив розчарування в Маску.

Президент США заявив, що "дуже розчарований" Маском, адже він не схвалив законопроєкт президента про податки та витрати, назвавши його "огидною мерзотою".



"У нас із Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще", — додав американський лідер.



За словами президента, Маск детально знав усі аспекти законопроєкту та не мав до нього претензій до моменту своєї відставки з Департаменту ефективності уряду.



Нагадаємо, що Ілон Маск вийшов зі складу адміністрації Трампа на тлі повідомлень про серйозні розбіжності в поглядах щодо ключових питань — від податково-бюджетної політики до регулювання штучного інтелекту та інших стратегічних напрямів.

А 30 травня, коли Ілон Маск полишив посаду голови DOGE, Дональд Трамп заявив, що бізнесмен не планує повністю відходити від політичної сцени. За словами експрезидента, Маск і надалі залишатиметься залученим до роботи уряду.