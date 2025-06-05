Конфлікт Трампа та Маска 5 червня - що відомо

Маск дорікнув Трампу за невдячність — що відповів президент США
Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що без його підтримки Дональд Трамп програв би вибори президента США. На це президент США відповів, що дуже розчарований.
Про це підприємець написав у соцмережі Х в четвер, 5 червня.
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"Без мене Трамп би програв вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51-49 місць у Сенаті", — написав він.
Трамп також висловив розчарування в Маску.
Президент США заявив, що "дуже розчарований" Маском, адже він не схвалив законопроєкт президента про податки та витрати, назвавши його "огидною мерзотою".
"У нас із Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще", — додав американський лідер.
За словами президента, Маск детально знав усі аспекти законопроєкту та не мав до нього претензій до моменту своєї відставки з Департаменту ефективності уряду.
Нагадаємо, що Ілон Маск вийшов зі складу адміністрації Трампа на тлі повідомлень про серйозні розбіжності в поглядах щодо ключових питань — від податково-бюджетної політики до регулювання штучного інтелекту та інших стратегічних напрямів.
А 30 травня, коли Ілон Маск полишив посаду голови DOGE, Дональд Трамп заявив, що бізнесмен не планує повністю відходити від політичної сцени. За словами експрезидента, Маск і надалі залишатиметься залученим до роботи уряду.
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