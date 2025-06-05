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Маск дорікнув Трампу за невдячність — що відповів президент США

5 червня 2025 21:39
Анастасія Писаненко - редактор
Конфлікт Трампа та Маска 5 червня - що відомо
Ілон Маск та Дональд Трамп. Фото: Reuters
Анастасія Писаненко - редактор

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що без його підтримки Дональд Трамп програв би вибори президента США. На це президент США відповів, що дуже розчарований.

Про це підприємець написав у соцмережі Х в четвер, 5 червня.

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Пост Маска. Фото: скриншот

Що відомо про конфлікт Трампа та Маска

"Без мене Трамп би програв вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б 51-49 місць у Сенаті", — написав він.
 
Трамп також висловив розчарування в Маску.

Президент США заявив, що "дуже розчарований" Маском, адже він не схвалив законопроєкт президента про податки та витрати, назвавши його "огидною мерзотою".
 
"У нас із Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще", — додав американський лідер.
 
За словами президента, Маск детально знав усі аспекти законопроєкту та не мав до нього претензій до моменту своєї відставки з Департаменту ефективності уряду.
 
Нагадаємо, що Ілон Маск вийшов зі складу адміністрації Трампа на тлі повідомлень про серйозні розбіжності в поглядах щодо ключових питань — від податково-бюджетної політики до регулювання штучного інтелекту та інших стратегічних напрямів.

А 30 травня, коли Ілон Маск полишив посаду голови DOGE, Дональд Трамп заявив, що бізнесмен не планує повністю відходити від політичної сцени. За словами експрезидента, Маск і надалі залишатиметься залученим до роботи уряду.

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