Конфликт Трампа и Маска 5 июня - что известно

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что без его поддержки Дональд Трамп проиграл бы выборы президента США. На это президент США ответил, что очень разочарован.

Об этом предприниматель написал в соцсети Х в четверг, 5 июня.

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"Без меня Трамп бы проиграл выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 мест в Сенате", — написал он.



Трамп также выразил разочарование в Маске.

Президент США заявил, что "очень разочарован" Маском, ведь он не одобрил законопроект президента о налогах и расходах, назвав его "отвратительной мерзостью".



"У нас с Илоном были прекрасные отношения. Я не знаю, будут ли они у нас еще", — добавил американский лидер.



По словам президента, Маск подробно знал все аспекты законопроекта и не имел к нему претензий до момента своей отставки из Департамента эффективности правительства.



Напомним, что Маск вышел из состава администрации Трампа на фоне сообщений о серьезных разногласиях во взглядах по ключевым вопросам — от налогово-бюджетной политики до регулирования искусственного интеллекта и других стратегических направлений.

А 30 мая, когда Илон Маск покинул пост главы DOGE, Дональд Трамп заявил, что бизнесмен не планирует полностью отходить от политической сцены. По словам экс-президента, Маск и в дальнейшем будет оставаться вовлеченным в работу правительства.