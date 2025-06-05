Конфликт Трампа и Маска 5 июня - что известно

Маск упрекнул Трампа в неблагодарности — что ответил президент
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что без его поддержки Дональд Трамп проиграл бы выборы президента США. На это президент США ответил, что очень разочарован.
Об этом предприниматель написал в соцсети Х в четверг, 5 июня.
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"Без меня Трамп бы проиграл выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51-49 мест в Сенате", — написал он.
Трамп также выразил разочарование в Маске.
Президент США заявил, что "очень разочарован" Маском, ведь он не одобрил законопроект президента о налогах и расходах, назвав его "отвратительной мерзостью".
"У нас с Илоном были прекрасные отношения. Я не знаю, будут ли они у нас еще", — добавил американский лидер.
По словам президента, Маск подробно знал все аспекты законопроекта и не имел к нему претензий до момента своей отставки из Департамента эффективности правительства.
Напомним, что Маск вышел из состава администрации Трампа на фоне сообщений о серьезных разногласиях во взглядах по ключевым вопросам — от налогово-бюджетной политики до регулирования искусственного интеллекта и других стратегических направлений.
А 30 мая, когда Илон Маск покинул пост главы DOGE, Дональд Трамп заявил, что бизнесмен не планирует полностью отходить от политической сцены. По словам экс-президента, Маск и в дальнейшем будет оставаться вовлеченным в работу правительства.
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