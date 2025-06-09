Протесты в Лос-Анджелесе — грозит ли Трампу импичмент?

Протесты в Лос-Анджелесе. Фото: REUTERS/Daniel Cole

Американский штат Калифорния в последние дни находится в центре внимания мировых новостей. Там происходят протесты, которые уже можно назвать "первым серьезным внутренним кризисом Трампа".

Центром протестов стал город Лос-Анджелес, который превратился в настоящее "поле битвы". Стычки, задержания десятков людей, появление Национальной гвардии.

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Ну и конечно же, дикий гнев Дональда Трампа. Который, судя по его последним заявлениям, понемногу теряет, как минимум, эмоциональный контроль в этой ситуации.

Далее коротко о том, что вообще происходит.

Протесты в США. Фото: REUTERS/Daniel Cole

Почему в Лос-Анджелесе начались протесты?

Все началось в пятницу, 6 июня. Поводом стали рейды в районах Лос-Анджелеса, которые проводили представители Иммиграционной таможенной службы (ICE).

В частности, они активно "поработали" в районах с большим количеством латиноамериканского населения. Все это, конечно же, происходило в рамках кампании Трампа против нелегальной иммиграции.

Только в ходе одной операции, как заявили в ICE, было арестовано 44 нелегальных иммигранта. Еще 77 человек были арестованы в первый день в районе так называемого Большого Лос-Анджелеса.

Протесты в США. Фото: REUTERS/Daniel Cole

Что пошло не так у Трампа?

Почти все, если честно. Протесты, которые возникли в ответ на действия ICE, распространились по городу, что разозлило Трампа. Он решил направить в город Национальную гвардию, что, в свою очередь, разозлило местные власти.

В район Лос-Анджелеса отправили 2 тыс. бойцов Нацгвардии. Здесь есть важный момент. Как отмечает BBC, Национальная гвардия — это гибридная структура, которая служит интересам как штата, так и федерального правительства. И обычно активируется по просьбе губернатора, что в этот раз сделано не было.

То есть, Трамп принял решение самостоятельно. Что вызвало протесты со стороны губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс.

Это первый с 1965 года случай, когда Нацгвардия была задействована без запроса губернатора штата.

Ньюсом обвинил Трампа в незаконном поступке, который "подливает масла в огонь", и пригрозил подать в суд. Трамп в ответ назвал Ньюсома и Басс "некомпетентными".

Протесты в США. Фото: REUTERS/Daniel Cole

Что говорят демократы?

Здесь можно процитировать соперницу Трампа на прошлых президентских выборах. Камала Харрис выпустила обращение, в котором подчеркнула, что нынешний президент США "разжигает страх".

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Станет ли это проблемой для Трампа?

Ответ на этот вопрос одновременно и прост, и не очень. Прямо сейчас президенту США вряд ли что-то угрожает. Здесь стоит вспомнить, что во время прошлой каденции Трампа несколько раз пытались отправить в отставку, но каждый раз попытки его импичмента проваливались. Почти нет шансов на это и сейчас, поскольку большинство в Сенате у республиканцев, которые, скажем прямо, будут готовы проголосовать за его импичмент, если он, ну, например, показательно и публично убьет человека (и то не факт). Ну или...

Если взглянуть на ситуацию с рейтингом и действиями Трампа за эти полгода его президентства, тенденция вряд ли ему понравится.

Рейтинг падает, его действия (в частности, тарифные войны) вызывают все больше недовольства, порой практически открытого, его позиция по войне между Россией и Украиной местами вызывает, мягко говоря, непонимание у некоторых республиканцев. И все это накапливается как снежный ком...

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Фото: REUTERS/Daniel Cole

К которому, кажется, уже можно добавлять угрозу авторитаризма. Что на самом деле может стать ключевой проблемой для Трампа на данном этапе. По одной простой причине: это, скажем так, не слишком популярная тема в США. Проще говоря: авторитаристов в США исторически не любят.

Поэтому вот эти решения без учета власти штатов, уверенность в собственной безнаказанности и открытый конфликт с представителями местной власти (как вот с губернатором Калифорнии, которого Трамп уже не прочь арестовать), не исключено, может добавиться к вышеупомянутому "снежному кому". И не прямо сейчас, но в будущем, этот ком может вынести Трампа из Белого дома.

Напомним, миллиардер Илон Маск поддержал Дональда Трампа, положительно оценив его позицию относительно протестов в Лос-Анджелесе.