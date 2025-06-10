Протесты в Лос-Анджелесе — Трамп похвастался решением по Нацгвардии

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В Лос-Анджелесе несколько дней назад начались протесты из-за иммиграционной политики Дональда Трампа. Сам президент США хвастается своим решением об отправке Нацгвардии, а также говорит, что если бы не это решение, то город был бы уничтожен.

Соответствующее сообщение он опубликовал на странице в Truth Social, сообщает Telegram Donald Trump на украинском.

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"Мы приняли замечательное решение, направив Национальную гвардию для подавления жестоких, спровоцированных беспорядков в Калифорнии. Если бы мы этого не сделали, Лос-Анджелес был бы полностью уничтожен", — пишет президент США.

Также он раскритиковал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюнсона и мэра Лос-Анджелеса Карена Басса, назвав их "некомпетентными". Более того, Трамп утверждает, что они врут американцам.

"Крайне некомпетентные "губернатор" Гэвин Ньюсом и "мэр" Карен Басс должны были бы сказать: "Спасибо, президент Трамп, вы такие замечательные. Мы ничто без вас, сэр". Вместо этого они предпочитают врать народу Калифорнии и всей Америки, утверждая, что наша помощь была не нужна, а это якобы "мирные протесты". Достаточно одного взгляда на фото и видео с насилием и разрушениями, чтобы все понять", — говорится в сообщении.

Глава Белого дома добавил, что "мы всегда будем делать все", чтобы граждане США были в безопасности, и чтобы вместе "сделать Америку великой".

Напомним, недавно Трамп заявил, что Лос-Анджелес "был захвачен и оккупирован" нелегальными мигрантами в преступниками. Он пообещал жесткие меры.

Подробнее о том, что произошло в Лос-Анджелесе - можно ознакомиться по этой ссылке.