В Вашингтоне состоялся протест — люди против ICE

В Вашингтоне митинг против ICE — что говорят протестующие
Во вторник, 10 июня, в одном из районов Вашингтона проходит митинг. Люди вышли, чтобы выразить несогласие с действиями администрации Трампа.
Об этом из Вашингтона сообщила журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.
Митинг в Вашингтоне
Акция протеста состоялась в районе, где живут преимущественно латиноамериканцы. К ней присоединились около сотни человек.
Протестующие сообщили, что не поддерживают то, что делает администрация Дональда Трампа, стоят рядом с людьми, которых незаконно депортировали, и будут устраивать подобные митинги еженедельно.
Напомним, 8 июня массовые протесты из-за волны иммиграционных рейдов начались в Лос-Анджелесе. Трамп приказал отправить туда две тысячи нацгвардейцев.
Также мы сообщали, что Дональд Трамп назвал свое решение об отправке в Лос-Анджелес нацвагвардейцев замечательным. По его мнению, если бы этого не сделали, город могли бы уничтожить.
Читайте Новини.LIVE!