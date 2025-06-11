В Вашингтоне состоялся протест — люди против ICE

Митинг против ICE в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 10 июня, в одном из районов Вашингтона проходит митинг. Люди вышли, чтобы выразить несогласие с действиями администрации Трампа.



Об этом из Вашингтона сообщила журналистка Новини.LIVE Ульяна Бойчук.

Митинг в Вашингтоне

Акция протеста состоялась в районе, где живут преимущественно латиноамериканцы. К ней присоединились около сотни человек.

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Митинг против ICE в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Митинг против ICE в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Протестующие сообщили, что не поддерживают то, что делает администрация Дональда Трампа, стоят рядом с людьми, которых незаконно депортировали, и будут устраивать подобные митинги еженедельно.

Митинг против ICE в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Митинг против ICE в Вашингтоне. Фото: Новини.LIVE/Ульяна Бойчук

Напомним, 8 июня массовые протесты из-за волны иммиграционных рейдов начались в Лос-Анджелесе. Трамп приказал отправить туда две тысячи нацгвардейцев.

Также мы сообщали, что Дональд Трамп назвал свое решение об отправке в Лос-Анджелес нацвагвардейцев замечательным. По его мнению, если бы этого не сделали, город могли бы уничтожить.