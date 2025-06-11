Суд США разрешил тарифы Трампа на импорт — реакция лидера Штатов

Суд США разрешил внедрение тарифов Трампа на импорт
Апелляционный суд Соединенных Штатов Америки рассмотрел запрет на внедрение тарифов лидера Дональда Трампа на импорт. Он отменил его.
Об этом Дональд Трамп сообщил в Truth Social в среду, 11 июня.
Тарифы на импорт
"Федеральный апелляционный суд только что постановил, что Соединенные Штаты могут использовать тарифы для защиты от других стран",- подчеркнул Трамп.
Он назвал это решение большой и важной победой для Штатов.
Напомним, 10 июня в Вашингтоне состоялся митинг. Люди выразили несогласие с действиями администрации Трампа.
Кроме того, протесты были и в Лос-Анджелесе. В результате Трамп приказал направить туда 2000 военных Национальной гвардии.
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