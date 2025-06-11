Суд США разрешил тарифы Трампа на импорт — реакция лидера Штатов

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Апелляционный суд Соединенных Штатов Америки рассмотрел запрет на внедрение тарифов лидера Дональда Трампа на импорт. Он отменил его.

Об этом Дональд Трамп сообщил в Truth Social в среду, 11 июня.

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Тарифы на импорт

"Федеральный апелляционный суд только что постановил, что Соединенные Штаты могут использовать тарифы для защиты от других стран",- подчеркнул Трамп.

Он назвал это решение большой и важной победой для Штатов.

Сообщение Трампа. Фото: скриншот

Напомним, 10 июня в Вашингтоне состоялся митинг. Люди выразили несогласие с действиями администрации Трампа.

Кроме того, протесты были и в Лос-Анджелесе. В результате Трамп приказал направить туда 2000 военных Национальной гвардии.