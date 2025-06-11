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Суд США разрешил внедрение тарифов Трампа на импорт

11 июня 2025 15:51
Аркадий Пастула - Редактор
Суд США разрешил тарифы Трампа на импорт — реакция лидера Штатов
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kent Nishimura
Аркадий Пастула - Редактор

Апелляционный суд Соединенных Штатов Америки рассмотрел запрет на внедрение тарифов лидера Дональда Трампа на импорт. Он отменил его.

Об этом Дональд Трамп сообщил в Truth Social в среду, 11 июня.

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"Федеральный апелляционный суд только что постановил, что Соединенные Штаты могут использовать тарифы для защиты от других стран",- подчеркнул Трамп.

Он назвал это решение большой и важной победой для Штатов.

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Сообщение Трампа. Фото: скриншот

Напомним, 10 июня в Вашингтоне состоялся митинг. Люди выразили несогласие с действиями администрации Трампа.

Кроме того, протесты были и в Лос-Анджелесе. В результате Трамп приказал направить туда 2000 военных Национальной гвардии.

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