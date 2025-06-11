Трамп подтвердил новое торговое соглашение между США и Китаем

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал торговую договоренность с Китаем. По его словам, соглашение заключено и ждет окончательного одобрения от него и президента Си Цзиньпина.

Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social в среду, 11 июня.

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Трамп сообщил, что все необходимые редкоземельные элементы будут поставлены Китаем заранее.

"Так же мы предоставим Китаю то, о чем было договорено, включая китайских студентов, которые будут учиться в наших колледжах и университетах (что всегда меня устраивало)",- подчеркнул он.

По его словам, США получают в целом 55% тарифов, Китай — 10%. Трамп добавил, что отношения замечательные.

Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, в США апелляционный суд отменил запрет на внедрение тарифов Трампа на импорт.

А 5 июня Трамп провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Они обсудили торговые отношения.