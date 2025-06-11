Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Отношения замечательные — Трамп высказался о договоренности с КНР arrow

Отношения замечательные — Трамп высказался о договоренности с КНР

11 июня 2025 18:13
Аркадий Пастула - Редактор
Трамп подтвердил новое торговое соглашение между США и Китаем
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard
Аркадий Пастула - Редактор

Лидер Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал торговую договоренность с Китаем. По его словам, соглашение заключено и ждет окончательного одобрения от него и президента Си Цзиньпина.

Об этом Дональд Трамп написал в Truth Social в среду, 11 июня.

Реклама
Читайте также:

Торговая договоренность США и Китая

Трамп сообщил, что все необходимые редкоземельные элементы будут поставлены Китаем заранее.

"Так же мы предоставим Китаю то, о чем было договорено, включая китайских студентов, которые будут учиться в наших колледжах и университетах (что всегда меня устраивало)",- подчеркнул он.

По его словам, США получают в целом 55% тарифов, Китай — 10%. Трамп добавил, что отношения замечательные.

null
Пост Трампа. Фото: скриншот

Напомним, в США апелляционный суд отменил запрет на внедрение тарифов Трампа на импорт.

А 5 июня Трамп провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Они обсудили торговые отношения.

США Китай Дональд Трамп торговля Си Цзиньпинь соглашение
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации