Си Цзиньпин планирует встречу с Трампом и Путиным в Китае — подробности

Си Цзиньпин. Фото: Reuters

Лидер Китая Си Цзиньпин намерен устроить встречу с президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Она может состояться в сентябре.

Об этом сообщает The Times.

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Си Цзиньпин хочет встретиться с Трампом и Путиным

Как сообщают журналисты, китайский лидер хочет пригласить президента США на военный парад в сентябре по случаю завершения Второй мировой войны. Между тем Путин уже принял приглашение и должен присутствовать на мероприятии.

По словам инсайдеров, аналитики и часть граждан Китая призывают Си использовать эту возможность для организации трехстороннего саммита.

"Почему бы не приурочить визит Трампа к параду 3 сентября? Если президент Трамп посетит Китай и посетит парад 3 сентября, это отправит миру мощный позитивный сигнал. Образ китайских, российских и американских лидеров, стоящих вместе, может стать мощным посланием мира и стабильности", — заявил китайский комментатор-националист Цзинь Цаньжун.

Ранее Трамп и Си Цзиньпин уже обменивались приглашениями посетить друг друга, но конкретные даты так и не согласовали. Как пишет издание, проведение встречи во время военного парада могло бы стать для них уместным поводом для переговоров.

Для Пекина это также шанс продемонстрировать солидарность с бывшими союзниками, в частности с Россией. Аналитики отмечают, что такие торжества могут помочь отвлечь внимание граждан Китая от внутренних проблем, в частности спада экономического роста.

Ранее президент Турции Эрдоган обсудил с Путиным третий раунд мирных переговоров.

А также стало известно, когда состоится следующее заседание в формате "Рамштайн".