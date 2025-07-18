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Головна Новини дня Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну"

Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну"

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 19:00
Рамштайн — коли наступне засідання
Джон Гілі та Піт Гегсет. Фото: x.com/UKNATO

Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться вже 21 липня. Очікується, що в ньому візьмуть участь очільник Пентагону та генсека НАТО.

Про це повідомила Об'єднана делегація Великої Британії при НАТО.

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На черговому засіданні контактної групи, яке спільно проведуть Велика Британія та Німеччина, обговорюватимуть питання оборони України. 

У засіданні планують взяти участь міністр оборони США Піт Гегсет, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та новий командувач силами Альянсу в Європі Алексус Грінкевич.

Наступне засідання Рамштайну - фото
Заява Об'єднаної делегації Великої Британії при НАТО. Фото: скриншот

Нагадаємо, це вже 29-те засідання міністрів оборони країн-членів Контактної групи з питань України. Попередній "Рамштайн" пройшов на початку червня цього року.

Раніше колишній голова МЗС прокоментував заяву Трампа про 50 днів для Росії.

А також Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єром Норвегії.

НАТО Рамштайн Марк Рютте зустріч Піт Хегсет
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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