Рамштайн — коли наступне засідання

Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайну"
Чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться вже 21 липня. Очікується, що в ньому візьмуть участь очільник Пентагону та генсека НАТО.
Про це повідомила Об'єднана делегація Великої Британії при НАТО.
Коли відбудеться зустріч у форматі "Рамштайну"
На черговому засіданні контактної групи, яке спільно проведуть Велика Британія та Німеччина, обговорюватимуть питання оборони України.
У засіданні планують взяти участь міністр оборони США Піт Гегсет, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та новий командувач силами Альянсу в Європі Алексус Грінкевич.
Нагадаємо, це вже 29-те засідання міністрів оборони країн-членів Контактної групи з питань України. Попередній "Рамштайн" пройшов на початку червня цього року.
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