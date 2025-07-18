Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський поговорив з прем’єром Норвегії — про що домовилися

Зеленський поговорив з прем’єром Норвегії — про що домовилися

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 15:00
Зеленський провів розмову з прем’єром Норвегії — подробиці
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 18 липня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Сторони обговорили посилення ППО та енергетичну стійкість.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський поговорив із прем'єром Норвегії — деталі

"Говорив із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Координуємо наші з Норвегією кроки — двосторонні та в ширших форматах, у Європі та зі Сполученими Штатами. Зараз хороший темп у підготовці рішення для зміцнення нашої ППО. Дякую за цю підтримку та готовність працювати разом для захисту від російського терору", — зазначив лідер України.

Також президент наголосив, що необхідно стати більш оперативними у спільному з партнерами санкційному тиску на Росію. Він пояснив, що це стосується і відповідних пакетів санкцій Євросоюзу, і також рішень інших учасників "Групи семи".

За словами Зеленського, Норвегія займає дуже принципову позицію, і це важливо для всіх нас у Європі.

"Говорили з Йонасом про енергетичну стійкість: маємо вже конкретні домовленості щодо підготовки до наступної зими, і Норвегія готова допомагати надалі. Дякую!" — підсумував президент України.

Зеленський
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Раніше ми інформували, що 18 липня Володимир Зеленський провів годинну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також ми повідомляли, що лідер України розкрив, яку "мегаугоду" готує з Президентом США Дональдом Трампом.

Володимир Зеленський Норвегія військова допомога ППО війна в Україні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації