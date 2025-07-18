Зеленський провів розмову з прем’єром Норвегії — подробиці

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Зеленський/Telegram

У п'ятницю, 18 липня, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Сторони обговорили посилення ППО та енергетичну стійкість.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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"Говорив із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Координуємо наші з Норвегією кроки — двосторонні та в ширших форматах, у Європі та зі Сполученими Штатами. Зараз хороший темп у підготовці рішення для зміцнення нашої ППО. Дякую за цю підтримку та готовність працювати разом для захисту від російського терору", — зазначив лідер України.

Також президент наголосив, що необхідно стати більш оперативними у спільному з партнерами санкційному тиску на Росію. Він пояснив, що це стосується і відповідних пакетів санкцій Євросоюзу, і також рішень інших учасників "Групи семи".

За словами Зеленського, Норвегія займає дуже принципову позицію, і це важливо для всіх нас у Європі.

"Говорили з Йонасом про енергетичну стійкість: маємо вже конкретні домовленості щодо підготовки до наступної зими, і Норвегія готова допомагати надалі. Дякую!" — підсумував президент України.

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Раніше ми інформували, що 18 липня Володимир Зеленський провів годинну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також ми повідомляли, що лідер України розкрив, яку "мегаугоду" готує з Президентом США Дональдом Трампом.