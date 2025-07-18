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Зеленский поговорил с премьером Норвегии — о чем договорились

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 15:00
Зеленский провел разговор с премьером Норвегии — подробности
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Зеленский/Telegram

В пятницу, 18 июля, Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Стороны обсудили усиление ПВО и энергетическую устойчивость.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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"Говорил с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Координируем наши с Норвегией шаги — двусторонние и в более широких форматах, в Европе и с Соединенными Штатами. Сейчас хороший темп в подготовке решения для укрепления нашей ПВО. Спасибо за эту поддержку и готовность работать вместе для защиты от российского террора", — отметил лидер Украины.

Также президент подчеркнул, что необходимо стать более оперативными в совместном с партнерами санкционном давлении на Россию. Он пояснил, что это касается и соответствующих пакетов санкций Евросоюза, и также решений других участников "Группы семи".

По словам Зеленского, Норвегия занимает очень принципиальную позицию, и это важно для всех нас в Европе.

"Говорили с Йонасом об энергетической устойчивости: есть уже конкретные договоренности по подготовке к следующей зиме, и Норвегия готова помогать в дальнейшем. Спасибо!", — подытожил президент Украины.

Зеленський
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Ранее мы информировали, что 18 июля Владимир Зеленский провел часовой разговор с Президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Также мы сообщали, что лидер Украины раскрыл, какую "мегасделку" готовит с Президентом США Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский Норвегия военная помощь ПВО война в Украине
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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