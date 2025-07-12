Рамштайн — коли відбудеться наступне засідання

Стало відомо, коли відбудеться наступне засідання "Рамштайн"
Наступне засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у найближчі 10 днів. Очікується, що зустріч пройде онлайн.
Про це на брифінгу у Києві заявив координатор штабу допомоги Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг, інформує кореспондент "Суспільного".
Зустріч у форматі "Рамштайн" — коли відбудеться знову
"Це буде віртуальна зустріч, наскільки міністри оборони (Контактної групи, — Ред.) вирішили на цей час. І це засідання буде під головуванням Великої Британії та Німеччини, як ми це зробили на останніх зустрічах", — сказав Фройдінг.
Зауважимо, що це буде 29-те засідання міністрів оборони країн-членів Контактної групи з питань України. Попередній "Рамштайн" відбувся на початку червня цього року.
Раніше ми інформували, що США офіційно передали координацію зустрічей у форматі "Рамштайн" Великій Британії та Німеччині.
Нагадаємо, що 4 червня у Брюсселі, пройшов 28-й саміт у форматі "Рамштайн", присвячений координації військової допомоги Україні.
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