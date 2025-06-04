Рамштайн 4 червня - які підсумки

Засідання "Рамштайн". Фото: Facebook Рустема Умєрова

У середу, 4 червня, у Брюсселі, пройшов 28-й саміт у форматі "Рамштайн", присвячений координації військової допомоги Україні. Він приніс низку потужних рішень від партнерів.

Про це повідомляє міністр оборони України Рустем Умєров у Facebook у середу, 4 червня.

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Які підсумки засідання Рамштайн

"Маємо значні результати — у 2025 році безпекова допомога перевищить показники всіх попередніх років повномасштабної війни", — наголосив Умєров.

Велика Британія стала лідером за обсягом оголошеної допомоги у сфері дронів. Лондон виділяє 350 мільйонів фунтів стерлінгів, що дозволить передати Україні 100 тисяч дронів упродовж 2025 року — це найбільша подібна ініціатива з початку повномасштабної війни.

Німеччина схвалила новий масштабний пакет підтримки на 5 мільярдів євро. Рішення вже затвердив Бундестаг. У рамках пакета передбачено фінансування виробництва далекобійного озброєння в Україні, а також передача систем ППО, зброї та боєприпасів.

Нідерланди оголосили про допомогу на 400 мільйонів євро, до якої увійдуть протимінний корабель, катери та морські дрони.

Бельгія представила довгострокову ініціативу: країна надаватиме Україні щорічну допомогу в розмірі 1 мільярда євро до 2029 року, а також передасть протимінний корабель.

Норвегія інвестує 700 мільйонів доларів у дрони та ще 50 мільйонів доларів у фонд NSATU Trust Fund, що підтримує безпекові ініціативи в Україні.

Канада виділяє 45 мільйонів доларів на закупівлю дронів, засобів радіоелектронної боротьби, ІТ-рішень, а також броньованих машин Coyote та Bison.

Швеція долучається до підтримки, оголосивши пакет на 440 мільйонів євро, спрямований на закупівлю снарядів, дронів та іншого озброєння.

"Я вдячний усім країнам, які продовжують підтримувати Україну. Дякую моїм дуже добрим друзям, міністру Гілі та міністру Пісторіусу, за організацію цієї зустрічі. Мир в Україні має бути справедливим, тривалим і захищеним міжнародною єдністю. Разом ми працюємо над досягненням цього", — додав міністр оборони України.

Рустем Умєров із партнерами. Фото: Facebook Рустема Умєрова

Нагадаємо, що під час засідання у форматі "Рамштайн", яке відбулося в Брюсселі в середу, 4 червня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловив занепокоєння з приводу військової переваги Росії у виробництві боєприпасів. За його словами, обсяги російського військового виробництва в чотири рази перевищують сумарні можливості всіх країн-членів Альянсу.

Крім того, Рютте підкреслив необхідність зміцнення оборонного потенціалу НАТО у відповідь на триваючу агресію Кремля проти України.