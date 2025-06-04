Марк Рютте заявив що НАТО має стати сильнішим і готовим до будь-якої загрози

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу перед міністрами оборони країн Альянсу окреслив ключові пріоритети поточної оборонної політики НАТО. Він наголосив, що світ стає дедалі небезпечнішим, а тому НАТО має посилюватися у відповідь на агресію Росії проти України, загрози тероризму та жорстку геополітичну конкуренцію.

Про це Марк Рютте заявив під час виступу перед міністрами оборони Німеччини та Великої Британії.

Реклама

Читайте також:

Марк Рютте пояснив, чому НАТО витрачатиме більше на оборону і що в пріоритеті

"Ми й надалі захищатимемо наших людей і наш спосіб життя. Тому ми маємо зробити НАТО сильнішим, справедливішим і більш смертоносним альянсом. На цій зустрічі міністрів ми зробимо величезний крок уперед. Ми зміцнимо стримування й оборону, встановивши амбітні нові цілі щодо потенціалу. Ці цілі визначають, які сили та конкретні можливості союзники мають надати для посилення нашого стримування та оборони", — заявив Рютте.

Серед ключових напрямів — протиповітряна і протиракетна оборона, далекобійне озброєння, логістичні спроможності та потужні маневрені сухопутні сили. Генсек зазначив, що для реалізації цих завдань потрібно суттєво збільшити оборонні витрати. За його словами, європейські союзники та Канада вже активізувалися, і більшість країн досягнуть цілі у 2% ВВП на оборону, а дехто навіть перевищить її.

Окрему увагу Рютте приділив питанню оборонної промисловості. Він наголосив на необхідності нарощування виробництва озброєння, що, окрім безпеки, створює робочі місця та позитивно впливає на економіку країн Альянсу.

Якою буде підтримка України з боку НАТО

Україна залишається в центрі уваги. Генсек підтвердив, що НАТО продовжить підтримку Києва та працює над досягненням справедливого й тривалого миру.

"Ми повністю підтримуємо зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення кровопролиття шляхом досягнення справедливого і тривалого миру. Довгострокова підтримка України з боку НАТО не має на меті затягування війни. Її мета — забезпечити здатність України захищатися зараз і запобігти будь-якій майбутній агресії. Завтра союзники також проведуть засідання Ради НАТО–Україна за участі міністра Умєрова та Високого представника ЄС Калаш. Міністр Умєров надасть оновлену інформацію з поля бою та озвучить оцінку України щодо пошуку миру", — повідомив генсек НАТО.

У цьому контексті він окремо відзначив значення ядерного стримування, яке є ключовим елементом безпеки НАТО. Завтра міністерська зустріч завершиться засіданням Групи ядерного планування.

Нагадаємо, стало відомо, чи буде присутнім на саміті НАТО в Гаазі 24-25 червня президент США Дональд Трамп.

Додамо, що міністр оборони США Піт Гегсет не поїде в Гаагу на саміт НАТО.