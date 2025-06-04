Марк Рютте заявил что НАТО должно стать сильнее и готовым к любой угрозе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповец

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время выступления перед министрами обороны стран Альянса очертил ключевые приоритеты текущей оборонной политики НАТО. Он отметил, что мир становится все более опасным, а потому НАТО должно усиливаться в ответ на агрессию России против Украины, угрозы терроризма и жесткую геополитическую конкуренцию.

Об этом Марк Рютте заявил во время выступления перед министрами обороны Германии и Великобритании.

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"Мы и в дальнейшем будем защищать наших людей и наш образ жизни. Поэтому мы должны сделать НАТО более сильным, справедливым и более смертоносным альянсом. На этой встрече министров мы сделаем огромный шаг вперед. Мы укрепим сдерживание и оборону, установив амбициозные новые цели по потенциалу. Эти цели определяют, какие силы и конкретные возможности союзники должны предоставить для усиления нашего сдерживания и обороны", — заявил Рютте.

Среди ключевых направлений — противовоздушная и противоракетная оборона, дальнобойное вооружение, логистические способности и мощные маневренные сухопутные силы. Генсек отметил, что для реализации этих задач нужно существенно увеличить оборонные расходы. По его словам, европейские союзники и Канада уже активизировались, и большинство стран достигнут цели в 2% ВВП на оборону, а некоторые даже превысят ее.

Отдельное внимание Рютте уделил вопросу оборонной промышленности. Он отметил необходимость наращивания производства вооружения, что, кроме безопасности, создает рабочие места и положительно влияет на экономику стран Альянса.

Какой будет поддержка Украины со стороны НАТО

Украина остается в центре внимания. Генсек подтвердил, что НАТО продолжит поддержку Киева и работает над достижением справедливого и прочного мира.

"Мы полностью поддерживаем усилия президента Трампа, направленные на прекращение кровопролития путем достижения справедливого и прочного мира. Долгосрочная поддержка Украины со стороны НАТО не имеет целью затягивание войны. Ее цель — обеспечить способность Украины защищаться сейчас и предотвратить любую будущую агрессию. Завтра союзники также проведут заседание Совета НАТО-Украина с участием министра Умерова и Высокого представителя ЕС Калаш. Министр Умеров предоставит обновленную информацию с поля боя и озвучит оценку Украины по поиску мира", — сообщил генсек НАТО.

В этом контексте он отдельно отметил значение ядерного сдерживания, которое является ключевым элементом безопасности НАТО. Завтра министерская встреча завершится заседанием Группы ядерного планирования.

Напомним, стало известно, будет ли присутствовать на саммите НАТО в Гааге 24-25 июня президент США Дональд Трамп.

Добавим, что министр обороны США Пит Хегсет не поедет в Гаагу на саммит НАТО.