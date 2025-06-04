Гегсет не приїде на засідання Рамштайн — у Пентагоні пояснили причину

Піт Гегсет. Фото: REUTERS/Kent Nishimura

Речник Пентагону пояснив, чому міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піта Гегсета не буде на засіданні "Рамштайн". За його словами, це неможливого через графік.

Про це повідомляє Politico.

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Відомо, що Гегсет візьме участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі 5 червня. Однак його місце на засіданні "Рамштайн" займе посол США в НАТО Метью Вітакер.

Міністр не зможе бути присутнім через графік.

"Графік поїздок Гегсета унеможливив його присутність на засіданні Контактної групи з питань оборони України. Сполучені Штати зосереджені на якнайшвидшому завершенні війни в Україні на умовах, які встановлять міцний мир", — йдеться в заяві прессекретаря Пентагону Кінгслі Вілсона.

Нагадаємо, Гегсет вперше з початку створення міжнародної групи для координації військової допомоги Україні пропустить засідання "Рамштайн".

Раніше у НАТО повідомили, що Велика Британія та Німеччина скличуть засідання 4 червня.