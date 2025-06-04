Хегсет не приедет на заседание Рамштайн — в Пентагоне объяснили причину

В Пентагоне объяснили, почему Хегсет не будет на Рамштайне
Представитель Пентагона объяснил, почему министра обороны Соединенных Штатов Америки Пита Хегсета не будет на заседании "Рамштайн". По его словам, это невозможно из-за графика.
Об этом сообщает Politico.
Хегсета не будет на "Рамштайне"
Известно, что Хегсет примет участие во встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 5 июня. Однако его место на заседании "Рамштайн" займет посол США в НАТО Мэтью Уитакер.
Министр не сможет присутствовать из-за графика.
"График поездок Хегсета сделал невозможным его присутствие на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины. Соединенные Штаты сосредоточены на скорейшем завершении войны в Украине на условиях, которые установят прочный мир", — говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Кингсли Уилсона.
Напомним, Хегсет впервые с начала создания международной группы для координации военной помощи Украине пропустит заседание "Рамштайн".
Ранее в НАТО сообщили, что Великобритания и Германия созовут заседание 4 июня.
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