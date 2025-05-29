У НАТО відповіли, коли відбудеться наступний "Рамштайн"

У НАТО назвали дату наступного засідання "Рамштайн"
Наступне засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня 2025 року. Водночас невідомо, чи візьме участь американська сторона.
Про це повідомила пресслужба НАТО.
Засідання у форматі Рамштайн
"У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скличуть Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", — йдеться у пресрелізі.
Водночас в НАТО не уточнили, чи візьмуть участь в засіданні представники США.
Відомо, що попередній зʼїзд відбувся 11 квітня за участю близько 40 країн — тоді головували Велика Британія та Німеччина, США представила делегація, а голова Пентагону був присутній в онлайн-форматі.
Нагадаємо, після оголошення пакета військової допомоги канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключив надання Україні також крилатих ракет Taurus.
А президент США Дональд Трамп вчора дав Росії два тижні для припинення війни в Україні й пригрозив російській стороні.
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