У НАТО відповіли, коли відбудеться наступний "Рамштайн"

Міністри оборони Британії Джон Гіллі, України Рустем Умєров та Німеччини Борис Пісторіус на "Рамштайні". Ілюстративне фото: МО

Наступне засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 4 червня 2025 року. Водночас невідомо, чи візьме участь американська сторона.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

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Засідання у форматі Рамштайн

"У середу, 4 червня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скличуть Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", — йдеться у пресрелізі.

Водночас в НАТО не уточнили, чи візьмуть участь в засіданні представники США.

Відомо, що попередній зʼїзд відбувся 11 квітня за участю близько 40 країн — тоді головували Велика Британія та Німеччина, США представила делегація, а голова Пентагону був присутній в онлайн-форматі.

Нагадаємо, після оголошення пакета військової допомоги канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключив надання Україні також крилатих ракет Taurus.

А президент США Дональд Трамп вчора дав Росії два тижні для припинення війни в Україні й пригрозив російській стороні.