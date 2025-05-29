Рубіо анонсував, що США введуть для іноземців візові обмеження

Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про запровадження візових обмежень для іноземних посадовців та інших осіб. Йдеться про людей, які "цензурують американців", включно з тими, хто націлюється на американські технологічні компанії (соцмережі).

Про це повідомляє Bloomberg.

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Рубіо не вдаючись у подробиці, навів приклади цензури іноземними урядами захищених висловлювань у США. Згідно з його заявою, для іноземців неприйнятно "видавати або погрожувати ордерами на арешт громадян або резидентів США за публікації в соціальних мережах на американських платформах".

Із заяви незрозуміло, що спонукало цей крок і чи був він спрямований проти якогось конкретного чиновника або країни. Однак у пості в соцмережах Рубіо натякнув на Латинську Америку та Європу. Він написав, що "дні пасивного ставлення до тих, хто працює над підривом прав американців, минули".

Водночас у статті, опублікованій на сайті Держдепартаменту у вівторок, особливо виокремлюється Закон ЄС про цифрові послуги. Стверджується, що його використовують для придушення інакомислячих.

"Незалежні регулюючі органи тепер контролюють діяльність компаній, що працюють у соціальних мережах, включно з такими відомими американськими платформами, як X, і погрожують величезними штрафами за недотримання їхніх суворих правил щодо висловлювань", — ідеться в статті, написаній посадовою особою Бюро з питань демократії, прав людини та праці.

Нагадаємо, ще в березні у ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація Трампа готує нові обмеження на в'їзд до США, які можуть стати наймасштабнішими за всю історію країни. Зокрема, до списку можуть увійти 43 країни, громадяни яких можуть зіткнутися з обмеженнями або повною забороною на в'їзд.

Також ми писали, що США посилюють контроль за в'їздом канадців на територію Америки.