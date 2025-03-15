США могут ввести новые жесткие визовые ограничения

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые ограничения на въезд в Соединенные Штаты, которые могут стать самыми жесткими за всю историю страны. Как сообщают источники, в Вашингтоне рассматривается проект списка, содержащий 43 страны, граждане которых могут столкнуться с ограничениями или полным запретом на въезд.

Об этом сообщает The New York Times.

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Документ, подготовленный дипломатами и сотрудниками служб безопасности, предусматривает три уровня ограничений. Самые строгие меры касаются "красного" списка из 11 стран, для которых предусматривается полный запрет на въезд. В этот перечень входят Афганистан, Бутан, Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен.

Перечень стран и уровни запрета. Фото: скриншот

Также предлагается "оранжевый" список из 10 государств, путешествия из которых будут ограничены. Это означает, что обычные туристы и иммигранты не смогут получить визу, зато въезд будет разрешен только бизнесменам с высоким уровнем дохода или специалистам из узкопрофильных отраслей.

По словам официальных лиц, которые ознакомлены с проектом, документ сейчас проходит пересмотр в Государственном департаменте США, а также среди представителей разведывательных служб и ведомств безопасности. Возможны изменения в окончательной версии, в частности учет политических аспектов, таких как поддержка сотрудничества с отдельными государствами.

Журналисты NYT отметили, что в случае принятия этой инициативы она станет наиболее жесткой мерой в сфере миграционной политики, превзойдя ограничения, введенные Трампом во время его первого президентского срока.

Напомним, недавно Дональд Трамп принял перезапуск приложения CBP One, где появилась функция "самодепортации" из США.

Кроме того, американский президент ввел усиленный контроль за въездом граждан Канады в США.

В начале февраля Дональд Трамп отменил действие временной защиты для венесуэльцев, что позволяет депортировать их из страны.