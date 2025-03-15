США можуть запровадити нові жорсткі візові обмеження

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Адміністрація президента США Дональда Трампа готує нові обмеження на в’їзд до Сполучених Штатів, які можуть стати найбільш жорсткими за всю історію країни. Як повідомляють джерела, у Вашингтоні розглядається проєкт списку, що містить 43 країни, громадяни яких можуть зіткнутися з обмеженнями або повною забороною на в’їзд.

Про це повідомляє The New York Times.

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Документ, підготовлений дипломатами та співробітниками служб безпеки, передбачає три рівні обмежень. Найсуворіші заходи стосуються "червоного" списку з 11 країн, для яких передбачається повна заборона на в’їзд. До цього переліку входять Афганістан, Бутан, Куба, Іран, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Судан, Сирія, Венесуела та Ємен.

Перелік країн та рівні заборони. Фото: скриншот

Також пропонується "помаранчевий" список із 10 держав, подорожі з яких будуть обмежені. Це означає, що звичайні туристи та іммігранти не зможуть отримати візу, натомість в’їзд буде дозволений лише бізнесменам із високим рівнем доходу або спеціалістам із вузькопрофільних галузей.

За словами офіційних осіб, які ознайомлені з проєктом, документ наразі проходить перегляд у Державному департаменті США, а також серед представників розвідувальних служб та безпекових відомств. Можливі зміни в остаточній версії, зокрема врахування політичних аспектів, таких як підтримка співпраці з окремими державами.

Журналісти NYT зазначили, що у разі ухвалення цієї ініціативи вона стане найбільш жорстким заходом у сфері міграційної політики, перевершивши обмеження, введені Трампом під час його першого президентського терміну.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп ухвалив перезапуск застосунку CBP One, де з'явилась функція "самодепортації" із США.

Крім того, американський президент запровадив посилений контроль за в'їздом громадян Канади до США.

На початку лютого Дональд Трамп скасував дію тимчасового захисту для венесуельців, що дозволяє депортувати їх з країни.