Рубио анонсировал, что США введут для иностранцев визовые ограничения

Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о введении визовых ограничений для иностранных должностных и других лиц. Речь идет о людям, которые "цензурируют американцев", включая тех, кто нацеливается на американские технологические компании (соцсети).

Об этом сообщает Bloomberg.

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Рубио не вдаваясь в подробности, привел примеры цензуры иностранными правительствами защищенных высказываний в США. Согласно его заявлению, для иностранцев неприемлемо "выдавать или угрожать ордерами на арест граждан или резидентов США за публикации в социальных сетях на американских платформах".

Из заявления неясно, что побудило этот шаг и был ли он направлен против какого-либо конкретного чиновника или страны. Однако в посте в соцсетях Рубио намекнул на Латинскую Америку и Европу. Он написал, что "дни пассивного отношения к тем, кто работает над подрывом прав американцев, прошли".

В то же время в статье, опубликованной на сайте Госдепартамента во вторник, особо выделяются Закон ЕС о цифровых услугах. Утверждается, что он используется для подавления инакомыслящих.

"Независимые регулирующие органы теперь контролируют деятельность компаний, работающих в социальных сетях, включая такие известные американские платформы, как X, и угрожают огромными штрафами за несоблюдение их строгих правил в отношении высказываний", — говорится в статье, написанной должностным лицом Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда.

Напомним, еще в марте в СМИ появилась информация, что администрация Трампа готовит новые ограничения на въезд в США, которые могут стать самыми масштабными за всю историю страны. В частности, в список могут войти 43 страны, граждане которых могут столкнуться с ограничениями или полным запретом на въезд.

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